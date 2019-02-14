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Политика

Британское телевидение признало постановочность съемок после «химических атак» в Сирии

Съемки сцены в госпитале сирийского города Дума, где якобы произошла химатака, были постановочными. Это признал продюсер британского телеканала BBC Риам Далати, отвечающий за Сирийское направление, пишет РИА Новости.

Взрыв.
Взрыв.
СС0

Вот что Далати написал в своем миклоблоге в Twitter:

После шести месяцев расследования, я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было.

Однако продюсер не стал опровергать наличие самой химической атаки:

«Атака произошла, зарин не был использован, но мы должны дождаться выводов ОЗХО, чтобы подтвердить, использовался ли хлор. Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта».

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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