Бутина: в Литве намерены преследовать русских как террористов

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила РИА «Новости» , что в Литве меняют законодательство для преследования этнических русских.

Напомним, ранее Литовский сейм в своей резолюции назвал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм».

«Полагаю, что у этого решения далекоидущие планы. Они собираются построить свое законодательство таким образом, чтобы найти в нем еще больше лазеек для преследования наших соотечественников, русских этнически, как уже террористов. Повышая ставки и придумывая все новые меры развития нацизма в собственной стране», — отметила Бутина.

Она подчеркнула, что это совершенно неприемлемо, однако Запад не обратит на это внимание.

«Естественно, мировое сообщество в лице Запада возмущается только в том случае, когда им нужно принимать санкции в отношении России. А то, что под их носом процветает и расползается откровенный нацизм, их совершенно не интересует», — указала депутат.

Ранее Бутина поддержала закон, запрещающий русофобам въезд в Россию: «Не дать в обиду ни одного нашего».