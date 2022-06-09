Через 10 лет в России будет лучше жить, пообещал Путин

Президент России Владимир Путин уверен, что через десять лет Россия будет жить лучше, если приобретет новые компетенции. Об этом он заявил на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ.

Достижение успеха, а значит и повышение качества жизни, зависит от приобретения Россией новых компетенций в таких областях, как медицина, фармацевтика, работа с большими данными, квантовые технологии, а также стремиться к улучшению демографической ситуации, сказал глава государства.

Президент назвал демографию «первой задачей». Россиян должно быть больше и они должны быть здоровыми, цитирует его ТАСС.

А о будущем тех, кто «спрыгнул» и «ушел» из России, Путин сказал: «Они пожалеют об этом. И это не угроза».