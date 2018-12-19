Чиновницу, предлагавшую чпокнуть пенсионера, как животное, наказали

Сотрудница бюджетного учреждения Камчатки, сравнившая пенсионера с животным (и предложившая его «чпокнуть»), отделалась замечанием. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Камчатского края. Ранее СМИ рассказали, что ее за это уволили.

Предыстория этого скандала такова. 19 ноября в центре Петропавловска-Камчатского задержали вооруженного 67-летнего пенсионера — он пытался войти здание администрации региона. Пришел он с ружьем ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом и шестью патронами.

Мужчину поместили в психоневрологический диспансер. А позднее в соцсетях появилось видео инцидента, снятое на телефон из окна кабинета в здании правительства Камчатского края. Женский голос за кадром комментировал задержание: «Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился».

Тогда краевые власти заявили, что распространившую запись сотрудницу администрации уволили, а судьбу комментировавшей за кадром происходящее женщины решит комиссия по этике.

В дальнейшем «Вести» рассказали, что уволили как раз комментатора. Но вот теперь журналисты разузнали в пресс-службе администрации точную информацию.

Женщина, позволившая себе некорректное высказывание, работает программистом в подведомственном краевому министерству финансов учреждении — КГБУ «Центр финансового обеспечения». И по итогам заседания комиссии по соблюдению правил служебного поведения принято решение привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности в форме замечания.