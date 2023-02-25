Членство России в группе противодействия отмыванию денег приостановили

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 24 февраля приостановила членство России в организации, передает ТАСС.

Решение приняли в связи со специальной военной операцией. В заявлении также сказано, что действия России противоречат основным принципам организации: безопасность и целостность мировой финансовой системы.

При этом Россия все еще входит в FATF и несет ответственность за соблюдение обязательств, в том числе финансовых.

Ранее с призывом полностью исключить РФ из группы неоднократно обращалась Украина.

В Росфинмониторинге считают, что приостановление членства безосновательно и выходит за рамки мандата FATF.

О FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — это межправительственная организация.

Они вырабатывают мировые стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

FATF также оценивает соответствие нацсистем этим стандартам. Основана организация в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже.

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