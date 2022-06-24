24 июня
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Политика

Делегация из Алтайского края во главе с Юрием Шамковым приехала в ЛНР

Делегация Общественной палаты Алтайского края прибыла в Луганскую народную республику с рабочим визитом, сообщили в аппарате ОПАК.

Делегация из Алтайского края во главе с Юрием Шамковым приехала в ЛНР.
Делегация из Алтайского края во главе с Юрием Шамковым приехала в ЛНР.
Общественная палата Алтайского края.

Председатель ОПАК Юрий Шамков уже поучаствовал в заседании Общественной палаты ЛНР. Он рассказал, как и по каким принципам работает кронсультационно-совещательный орган.

Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин, в свою очередь, выступил с отчетом о работе палаты за три года.

По итогам встречи, Шамков и Карякин подписали соглашение о сотрудничестве и договорились «укреплять взаимодействие». Кроме того, главе ОП ЛНР вручили удостоверение консультанта-эксперта Общественной палаты Алтайского края.

Делегация из Алтайского края во главе с Юрием Шамковым приехала в ЛНР.
Делегация из Алтайского края во главе с Юрием Шамковым приехала в ЛНР.
Общественная палата Алтайского края.

Также в программу визита вошло посещение Славяносербска. Юрий Шамков провел рабочую встречу с главой администрации Славяносербского района Сергеем Крамаренко.

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