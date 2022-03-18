Власти Барнаула назвали девиз Франка, общую задачу и очень важный эффективный опыт

Напомним, 18 марта глава Барнаула Вячеслав Франк выступил с отчетом о деятельности перед депутатами БГД. Он, в частности, рассказал про отрасль, ставшую авангардом в 2021 году, а также рассказал про рост зарплат на предприятиях.

«"Работать на благо Барнаула» — девиз главы города и наша общая задача", — отметил Лопаткин.

Он пояснил, что оценкой работы главы города является комфорт и удобство жизни горожан. Например, за прошедший год город стал красивее и современнее.

«В Барнауле ремонтируются дороги — как магистрали, так и улицы районного и поселкового значения. Город прирастает обновленными парками высокого уровня культуры. Разработана новая концепция по озеленению краевой столицы, а значит, наш город станет еще уютнее. На протяжении всего прошлого года Общественная палата по многим вопросам городской жизни плотно взаимодействовала с администрацией. А администрация, в свою очередь, выносит на обсуждения палаты наиболее резонансные вопросы. Это говорит о том, что власть хочет слышать мнения жителей Барнаула, представителей разных кругов общественности. Что позволяет найти оптимальное и компромиссное решение, в котором ясно слышен голос барнаульцев. Городская власть становится ближе к людям», — пояснил общественник.

Галина Буевич. Анна Зайкова , altapress.ru

Председатель БГД Галина Буевич отметила, что доклад главы города дал полную оценку социально-экономическому развитию Барнаула и указал планы дальнейшего развития.

«Готовясь к отчету, совместно с городской администрацией выверяли все показатели и цифры, сопоставляя их с наказами, которые были получены от избирателей пять лет назад. Сегодня мы отмечаем, что благодаря слаженной работе, взаимодействию исполнительной и представительной власти результаты есть. Все, что планировали в рамках реализации национальных проектов, сделали. Импонирует то, что глава города честно говорит о проблемах. Они у города есть, большая часть складывалась десятилетиями, и решить их только своими усилиями не получится. Вячеслав Франк ставит задачу взаимодействовать с высшими уровнями власти, добиваться вхождения и участия города в региональных и федеральных программах и проектах. Я, как и многие депутаты, которым небезразлична судьба Барнаула, поддержала отчет, тем самым подтвердив: у представителей барнаульцев во власти и у самой власти общая задача — работать на благо города», — указала она.

Буевич также подчеркнула, что все обещанное партией «Единая Россия» пять лет назад — сделано. И это депутаты считают эффективным примером совместной работы администрации города и партией в интересах жителей.

Александр Романенко. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что у администрации Барнаула есть опыт эффективной работы с населением.

«Благодаря инициативе президента о выделении регионам бюджетных кредитов в этом году стартуют масштабные проекты обновления дорожной инфраструктуры. То, что эти проекты сконцентрированы прежде всего в краевом центре, является показателем готовности городских властей к серьезной работе и конструктивному взаимодействию с депутатами, общественностью по решению возникающих при этом каждодневных сложностей <…> На краевом уровне будут приняты решения по поддержке бизнеса и населения. Задача городских властей — не просто распределять ресурсы, а работать с населением. Оперативно реагировать на напряжение в обществе, на общую нервозность, разъяснять позицию государства и власти. Уверен, что возможности, ресурсы и опыт для этого у администрации города есть», — отметил он.

Глава АКЗС призвал городские власти усилить внимание к наполнению бюджета, функционированию социальной сферы, оперативно реагировать на ситуацию на городских предприятиях, а также продолжать масштабные работы по расширению дорог, модернизации сетей, строительству школ и детских садов.