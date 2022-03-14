В Барнауле соберут рабочий штаб, чтобы реагировать на вызовы и принимать решения

Об этом мэр сообщил на заседании Союза строителей Алтайского края, передает сайт городской администрации.

«В городской штаб должны войти эксперты по всем направлениям жизнедеятельности города, в том числе представители строительной отрасли. Необходимо реагировать на вызовы, анализировать ситуацию и принимать эффективные решения», — заявил Франк.

Он отметил важность общения с представителями строительного сообщества, в ходе которого высказываются профессиональные мнения, даются экспертные оценки по перспективным направлениям развития города, а также по актуальным вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства.

Председатель правления краевого Союза строителей Александр Мишустин в свою очередь заявил, что профессиональное сообщество не может обходить вопросы, которые сегодня в повестке дня, и уже подготовило предложения для облегчения работы строительной отрасли, решению вопросов, связанных с налогами и финансовыми расчетами.

5 марта губернатор Виктор Томенко актуализировал персональный состав и функционал рабочей группы, которая должна готовить предложения по стабилизации ситуации в отдельных отраслях экономики и сбалансированности консолидированного бюджета Алтайского края.

11 марта заседание рабочей группы уже прошло. Эксперты обсудили уязвимость алтайской экономики к санкциям.