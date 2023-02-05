День 346-й. Самое важное к утру 5 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 4 февраля

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили около 60 военных ВСУ, гаубицу «Мста-Б», гаубицу «Акация» и БМ-21 «Град»; ПВО РФ за сутки уничтожили 13 БЛА, четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У»; ВС РФ уничтожили в районах Краматорска и Угледара два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ; На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в течение суток ВС РФ уничтожили более 35 украинских военных; ВС РФ уничтожили в ДНР два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ; ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах.

Россия и Украина обменялись пленными

В Минобороны РФ сообщили об успешном обмене пленных с Украиной. В рамках него Киев вернул 116 военных, а Москва — 63 человека, в том числе лиц «чувствительной категории» — какой именно, власти не уточняют.

При этом известно, что 12 из этих 63 человек — военнослужащие ЛНР. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

В Минобороны РФ рассказали, что этому обмену предшествовал «сложный переговорный процесс», а посредниками выступили власти Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся по формуле «60 на 60» в декабре 2022 года.

США вводят потолок цен на нефтепродукты из России с 5 февраля

Минфин США объявил о планах ограничить стоимость российских нефтепродуктов с 5 февраля. Потолки будут установлены на уровне $100 и $45 за баррель — для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно. Исключение будет сделано для поставок нефтепродуктов в Болгарию, Хорватию и стран Евросоюза, у которых нет выходов к морю.

Хранилище нефтепродуктов. Pixabay.com

Напомним, «нефтяной потолок цен» означает то, что с 5 февраля американским физическим и юридическим лицам будет запрещено оказывать ряд услуг по сделкам с российскими нефтепродуктами, если они стоят выше установленного значения.

В коалицию «ценового потолка» входят США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. Они уже применяют ограничение на российскую нефть, которое установлено на уровне 60 долларов за баррель.

Страны Запада продолжают вооружать Украину

Пентагон опубликовал список вооружения, которое будет поставлено Украине в рамках нового пакета помощи на $2,175 млрд. В нем указаны «высокоточные ракеты». Как объяснил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км.

На поставку Украине такого вида вооружений уже отреагировал российский посол в США Анатолий Антонов. По его мнению, таким образом США побуждают Украину к нападению на российские регионы.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Помимо этого, стало известно, что Франция направит Киеву дополнительно 12 гаубиц Caesar. Также накануне премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна предоставит Украине боевые танки Leopard 2, не уточнив точное количество.

Напомним, ранее о поставках тяжелой военной техники для Украины заявили США, которые поставят танки Abrams, а также Германия, которая поставит танки Leopard 2 и еще целый ряд стран.

Важное — одной строкой

Вопрос присоединения Украины к НАТО не стоит на повестке дня, сообщила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр. При этом она напомнила, что принципы Хельсинкских соглашений гарантируют каждому государству свободу в выборе своих союзников. Для снижения рисков нарушения западных санкций индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть поставок российской нефти в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Генпрокурор Франк заявил, что у Германии пока нет доказательств причастности России к взрыву на «Северном потоке». Дмитрий Медведев предупредил Киев, что в случае ударов по Крыму «никаких переговоров не будет». По словам зампреда Совета безопасности РФ, ответ в случае ударов по полуострову и вглубь России будет «быстрым, жестким и убедительным». Евгений Пригожин обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить телеканал RTVI. США объявили о передаче Украине порядка $5,4 млн, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева. «Яндекс» выкупит долю Uber в России. После одобрения сделки «Яндекс» станет 100%-ным владельцем компании MLU B.V., зарегистрированной в Нидерландах. В Одессе произошла вторая за сутки масштабная авария на подстанции «Укрэнерго». Из-за этого весь город и часть Одесского района временно обесточены, сообщил энергохолдинг ДТЭК. В Белгородской области желтый уровень террористической опасности продлен бессрочно. Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев не видит необходимости в новой волне частичной мобилизации.

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