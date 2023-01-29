Денис Голобородько: «Прозрачность голосования на довыборах в АКЗС обеспечивают больше ста наблюдателей»

Денис Голобородько отметил, что в масштабах края кампания небольшая, но к ней приковано внимание всех основных политических сил региона.
«За мандат борются пять кандидатов и количество наблюдателей для таких выборов можно назвать рекордным — больше ста человек. Представители «Единой России» работают на всех 55 участках на округе, также на выборах есть наблюдатели от КПРФ, Общественной палаты региона и даже представители аккредитованных СМИ. Одним словом, прозрачность процесса обеспечена на 100%", — сказал Голобородько.
По данным крайизбиркома, явка на довыборах на 12 часов составила 5,99%.
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