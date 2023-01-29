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Политика

Денис Голобородько: «Прозрачность голосования на довыборах в АКЗС обеспечивают больше ста наблюдателей»

На дополнительных выборах депутата Алтайского Заксобрания по округу № 5 в Каменском и Крутихинском районах работают 55 наблюдателей от «Единой России». Всего на участках работает больше сотни наблюдателей от партий, кандидатов и общественных объединений. Об этом рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько
Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько
Пресс-служба партии "Единая Россия"

Денис Голобородько отметил, что в масштабах края кампания небольшая, но к ней приковано внимание всех основных политических сил региона.

«За мандат борются пять кандидатов и количество наблюдателей для таких выборов можно назвать рекордным — больше ста человек. Представители «Единой России» работают на всех 55 участках на округе, также на выборах есть наблюдатели от КПРФ, Общественной палаты региона и даже представители аккредитованных СМИ. Одним словом, прозрачность процесса обеспечена на 100%", — сказал Голобородько.

По данным крайизбиркома, явка на довыборах на 12 часов составила 5,99%.

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