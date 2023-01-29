Денис Голобородько: «Прозрачность голосования на довыборах в АКЗС обеспечивают больше ста наблюдателей»

На дополнительных выборах депутата Алтайского Заксобрания по округу № 5 в Каменском и Крутихинском районах работают 55 наблюдателей от «Единой России». Всего на участках работает больше сотни наблюдателей от партий, кандидатов и общественных объединений. Об этом рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.