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Политика

Депутат Бессарабов через маслосырзавод, где ФАС нашла занижение закупочных цен, пропиарил кандидата в АКЗС

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о том, как местный маслосырзавод вырвался из забвения и начал ударно производить сыры на благо региона.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

Бессарабов отметил, что еще несколько лет назад мало кто верил, что производство маслосырзавода, закрытого в 2012 году, будет восстановлено.

Речь идет о сельскохозяйственном перерабатывающем кооперативе (СПК) «ЧарышАгроПродукт», который посетил алтайский госдумец.

При этом Бессарабов, говоря о возрождении «сырного комбината», мягко увел в сторону политики.

«Новую жизнь заводу дал <…> болеющий душой за развитие родного края, за восстановление и сохранение производства по переработке натуральной продукции животноводства, Максим Кочев», — написал он.

Бессарабов подчеркнул, что СПК обеспечивает регион продукцией, а также дает участникам кооператива стабильный доход. И стоит за этим товарищ Кочев, который, к слову, является кандидатом в депутаты Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС).

«И я рад, что такие достойные люди хотят представлять интересы жителей на краевом уровне власти», — заключил Бессарабов.

Что касается непосредственно интересов жителей, об этом ранее также говорили в алтайской ФАС, когда возбудили второе дело по крупному молочному сговору.

В занижении закупочных цен «обвинили» томскую компанию «СМК», Барнаульский молочный комбинат, а также «ЧарышАгроПродукт».

Антимонопольщики пришли к выводу, что с 1 мая три организации одномоментно установили для жителей района цену за литр молока в размере 18 рублей.

Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.
Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.
Анна Зайкова.

Напомним, в середине мая 2020 года в алтайских селах объявили забастовку из-за рухнувших закупочных цен на молоко. Жители сел решили выливать его на землю в знак протеста.

Тогда владельцам частных подворий посоветовали продавать молоко не перекупщикам, а сельским жителям: скотину в селе держат все меньше людей, а желающих пить натуральное молоко меньше не стало.

Между соседями молоко ходило по цене около 30 рублей за литр — это, конечно же, гораздо выгоднее, чем 14−18 рублей.

Однако не все частники готовы торговать в розницу. Кроме того, сложился сильный конкурент в лице сельских магазинов, куда «заводское молоко» завозят круглый год. В итоге — хоть плачь, а продавай дешевле, или выливай на землю.

Ранее Бессарабов «прочувствовал на себе ужасное состояние», пока ездил по родине Калашникова.

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