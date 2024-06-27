Депутат Зураб Макиев может возглавить правительство Республики Алтай

Макиев может перейти на должность главы правительства Республики Алтай вслед за временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщают «Ведомости».

Зураб Макиев представляет в Госдуме Северную Осетию и ДНР. Он заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Ранее работал на разных должностях в самом ведомстве.

Турчак был назначен врио главы республики Алтай указом Владимира Путина. Кроме того, врио главы Республики Алтай возглавил список «Единой России» на выборах в заксобрание.

Выборы на Алтае состоятся 8 сентября.

Ранее сообщалось, что вице-премьером правительства Республики Алтай стал Александр Прокопьев.

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