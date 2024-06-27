27 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Депутат Зураб Макиев может возглавить правительство Республики Алтай

Макиев может перейти на должность главы правительства Республики Алтай вслед за временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщают «Ведомости».

Зураб Макиев представляет в Госдуме Северную Осетию и ДНР. Он заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Ранее работал на разных должностях в самом ведомстве.

Турчак был назначен врио главы республики Алтай указом Владимира Путина. Кроме того, врио главы Республики Алтай возглавил список «Единой России» на выборах в заксобрание.

Выборы на Алтае состоятся 8 сентября.

Ранее сообщалось, что вице-премьером правительства Республики Алтай стал Александр Прокопьев.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость