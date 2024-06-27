Депутат Зураб Макиев может возглавить правительство Республики Алтай

Зураб Макиев представляет в Госдуме Северную Осетию и ДНР. Он заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Ранее работал на разных должностях в самом ведомстве.
Турчак был назначен врио главы республики Алтай указом Владимира Путина. Кроме того, врио главы Республики Алтай возглавил список «Единой России» на выборах в заксобрание.
Выборы на Алтае состоятся 8 сентября.
Ранее сообщалось, что вице-премьером правительства Республики Алтай стал Александр Прокопьев.
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