Депутаты АКЗС передадут дневной заработок семьям мобилизованных

Депутаты будут не только собирать деньги с тех, кто решил помочь нуждающимся, но и направят часть своего заработка в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества. По словам председателя АКЗС Александра Романенко, это поможет семьям мобилизованных в регионе.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

«Предлагаю депутатам краевого Законодательного Собрания, работающим на постоянной основе, сделать первый взнос. Если нет возражений, начнем с однодневного заработка», — сказал он.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.