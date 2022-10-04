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Политика

Депутаты АКЗС передадут дневной заработок семьям мобилизованных

Депутаты АКЗС на оперативном совещании 3 октября предложили собирать средства для мобилизованных жителей Алтайского края.

Александр Романенко
Александр Романенко
Источник: barnaul.org

Депутаты будут не только собирать деньги с тех, кто решил помочь нуждающимся, но и направят часть своего заработка в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества. По словам председателя АКЗС Александра Романенко, это поможет семьям мобилизованных в регионе.

Александр Романенко,
председатель АКЗС:

«Предлагаю депутатам краевого Законодательного Собрания, работающим на постоянной основе, сделать первый взнос. Если нет возражений, начнем с однодневного заработка», — сказал он.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

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