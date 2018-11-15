Депутаты пообещали, что закон о смягчении статьи за «лайки» заработает до конца года

Законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») будет полностью принят и начнет действовать до конца текущего года, сообщает ТАСС . 15 ноября Госдума рассматривает законопроект в первом чтении.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников пояснил, что с учетом того, что наряду с УК скорректируют и Кодекс об административных правонарушениях, по закону потребуется 30 дней для рассмотрения документов. В декабре законопроект будет принят во втором и в третьем чтении. К концу года закон заработает «уже юридически в полную силу», пообещал депутат.

Он добавил, что сейчас уже фактически существует обратная сила этого закона: «Мы видим, что количество дел резко сократилось». Он подчеркнул, что «здесь отдельная история по поводу профессионализма тех лиц, которые возбуждают такие дела». «Либо нехватка профессионализма, либо борьба за какие-то пресловутые галочки», — пояснил депутат.

Обратная сила

Когда законы вступят в силу, они будут иметь обратную силу, то есть те, кто уже сейчас осужден по этой статье, будет освобожден от наказания, а дела, которые возбуждены, будут прекращены. Однако, продолжил депутат, за экстремизм все же сохраняется ответственность.

«Мы знаем, что экстремизм — это начальная стадия терроризма, и с экстремизмом, безусловно, нужно бороться», — отметил он.

Инициатива президента

В октябре президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, смягчающий уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ. В первую очередь речь идет о наказаниях за лайки и репосты в соцсетях. Одновременно президент внес законопроект о соответствующих изменениях в КоАП.

Барнаульское дело

В некоторых регионах в последние месяцы возбудили ряд уголовных дел и вынесли приговоры пользователям соцсетей за репосты и мемы на их страницах.

Мария Мотузная в студии RTVI. Скриншот видео канала RTVI на youtube.com

Напомним, жительницу Барнаула Марию Мотузную обвиняют в экстремизме за сохранение двух картинок в альбоме «ВКонтакте». Сейчас ее дело вернули прокурору из-за постановления Пленума Верховного суда, которое внесло поправки в порядок рассмотрения таких дел.

Кроме того, когда вступят в силу изменения, смягчающие 282-ю статью, она сможет рассчитывать на административное наказание. Есть также небольшой шанс, что дело прекратят из-за отсутствия состава преступления.

Девушку также обвиняли в оскорблении чувств верующих, но срок давности привлечения к ответственности по этой статье истек 15 октября.

16 октября Мария Мотузная написала в Twitter, что уехала в Киев. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути».