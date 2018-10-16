Депутатов хотят обязать советоваться с избирателями

Такую рекомендацию GRECO сформулировала после проверки эффективности и полноты антикоррупционных мер в парламенте. Кроме того, по мнению организации, необходимо «облегчить доступ средств массовой информации к парламентскому процессу».
«Если к обсуждению законопроектов еще на стадии подготовки будет привлекаться не только экспертное сообщество, но и широкий круг граждан, это сделает его еще более проработанным», — сказал «Известиям» замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный.
Эксперты подчеркивают: главное, чтобы мнение избирателей было не только услышано, но и учтено парламентариями.