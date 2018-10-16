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Депутатов хотят обязать советоваться с избирателями

Международная организация GRECO (Группа государств против коррупции) порекомендовала России обязать депутатов и сенаторов проводить публичные слушания разработанных законопроектов перед тем, как внести их в Госдуму, сообщают «Известия».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Такую рекомендацию GRECO сформулировала после проверки эффективности и полноты антикоррупционных мер в парламенте. Кроме того, по мнению организации, необходимо «облегчить доступ средств массовой информации к парламентскому процессу».

«Если к обсуждению законопроектов еще на стадии подготовки будет привлекаться не только экспертное сообщество, но и широкий круг граждан, это сделает его еще более проработанным», — сказал «Известиям» замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный.

Эксперты подчеркивают: главное, чтобы мнение избирателей было не только услышано, но и учтено парламентариями.

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