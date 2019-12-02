Девушка извинилась перед Кадыровым за оскорбительные сообщения

Бывшая жительница Карачаево-Черкесии извинилась перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым за то, что ранее оскорбляла его в своих постах.

Девушка, зарегистрированная в социальных сетях как Иман Кубанова, писала оскорбительные тексты про Кадырова под ником Иман Байсултанова, сообщает портал «Кавказ. Реалии». «Я публиковала посты про Рамзана Кадырова и (муфтия и советника главы Чечни) Салаха Межиева. И тем самым я унижала честь и достоинство мужчины и главы региона», — заявила девушка на камеру.

По ее словам, извиниться перед чеченским лидером ее попросили родители, пишет ura.ru.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в передаче «ЧистоNews» видео, на котором видно, как Рамзан Кадыров плачет после молитвы, сообщал «Царьград».

«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», — заявил Зеленский в интервью Дмитрию Гордону.

Добровольно

Власти Чечни не заставляют блогеров извиняться. Однако в некоторых случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что по «древним правилам поведения», какими-то словами или поступками он «задевает честь и достоинство чеченского народа», заявил директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев.

По его словам, человек понимает, и «когда до него доходит, он извиняется».

Таков механизм получения извинений лично Рамзану Кадырову и народу республики от блогеров и пародистов, пишет издание.

Глава Чечни Рамзан Кадыров. kremlin.ru

С помощью отработанной схемы чеченские власти легко отслеживают негативные высказывания в публичном пространстве и заставляют их авторов приносить извинения — такое предположение высказал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Ломать пальцы

Ранее Кадыров пообещал «ломать пальцы и вырывать языки» за оскорбительные комментарии в соцсетях.