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Политика

Действие комендантского часа продлено в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в столице продолжит действовать, и его нужно строго соблюдать.

Родина-мать, Киев.
Родина-мать, Киев.
Petkevich Evgeniy, Pexels

«С 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня продлится, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00», — написал мэр в своем телеграме 27 февраля.

В эти часы я движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено, пишет «Интерфакс».

«И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения. Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила», — написал Кличко.

Усиленный комендантский час введен в Киеве на полтора суток — с 17:00 (18:00 мск.) 26 февраля до 7:00 28 февраля.

Киевское метро работает только в режиме укрытия. В городе по несколько раз за день звучат сирены воздушной тревоги.

В целом же комендантский час был введен в украинской столице 24 февраля.

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