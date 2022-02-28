Действие комендантского часа продлено в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в столице продолжит действовать, и его нужно строго соблюдать.

«С 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня продлится, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00», — написал мэр в своем телеграме 27 февраля.

В эти часы я движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено, пишет «Интерфакс».

«И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения. Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила», — написал Кличко.

Усиленный комендантский час введен в Киеве на полтора суток — с 17:00 (18:00 мск.) 26 февраля до 7:00 28 февраля.

Киевское метро работает только в режиме укрытия. В городе по несколько раз за день звучат сирены воздушной тревоги.

В целом же комендантский час был введен в украинской столице 24 февраля.