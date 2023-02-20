Диверсанты хотели подорвать автомобиль телеведущего Владимира Соловьева. Подробности

По делу проходят шесть человек, все они — участники запрещенной в России организации. Один из них работал маляром на РЖД.

По данным ФСБ, диверсанты намеревались подорвать автомобиль телеведущего.

Опасная профессия

Сначала в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, потом дело переквалифицировали.

<Позже выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.>

Взрывные устройства

Сейчас им вменяется участие в террористической организации, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также уничтожение и повреждение имущества.

Обыски

В ходе обысков в местах проживания злоумышленников следователи нашли коктейли Молотова и огнестрельное оружие. Предполагается, что они могут быть причастны к поджогам административных зданий и служебных автомобилей в знак протеста против российской спецоперации.

Сообщение Путина

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля 2022 года президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сентябре прошлого года Соловьев отказался объяснять появление синяков и ссадин на лице, напоминает Газета.Ru. Журналист появился со следами на лице в своей передаче «Соловьев Live». При этом вскоре травмированные участки кожи телеведущего загримировали, и следов на лице стало не видно.

Между тем президент РФ наградил Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.