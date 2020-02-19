Дмитрий Медведев опубликовал пост о внезапной смерти Собчака и его роли в политике

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в годовщину смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака поделился в Facebook воспоминаниями о политике.

Медведев назвал Собчака старшим товарищем и учителем, а также заявил, что именно благодаря ему пришел в политику.

«Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику», — написал экс-премьер.

Собчак возглавил Северную столицу в момент, когда «страна находилась в глубоком кризисе, а Ленинград — Санкт-Петербург, по сути, был поставлен на грань выживания», отметил Медведев.

По словам экс-премьера, в то время было много тяжелой работы и требовались неординарные решения, которые Собчак не боялся принимать: «Они были сложными, подчас спорными. Но тогда — необходимыми», пишет bfm.ru.

Зампред Совбеза отметил, что в отличие от многих политиков 90-х Собчак избегал радикализма и популизма. Внезапная смерть первого мэра Петербурга в 2000 году стала для Медведева настоящим шоком, сообщил зампред Совбеза.

20 лет назад

В ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице в Калининградской области умер Анатолий Александрович Собчак — политик, которому обязан своей карьерой президент РФ Владимир Путин. Прокуратура тогда возбудила уголовное дело по факту убийства.

Судя по воспоминаниям тех, кто его знал, Анатолий Собчак был противоречивой личностью. Для одних он был символом демократии, для других — авторитарным правителем, нетерпимым к чужому мнению, ярым противником коммунистов.

Анатолий Собчак участвовал в создании новой Конституции России. При нем городу вернули историческое название — Санкт-Петербург.

Анатолий Собчак и Владимир Путин. опубликовано на humor. fm

Анатолий Собчак и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в девяностые годы был помощником Анатолия Собчака. В 1990 году Путин стал членом команды Собчака, когда тот был председателем Ленсовета. Впоследствии Путин возглавил комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Владимир Путин отмечал, что у него с Анатолием Собчаком были близкие, доверительные отношения. Они много общались в заграничных поездках.

В 1995 году Путин руководил избирательной кампанией Собчака во время выборов на пост губернатора (эта должность пришла на смену мэру) Санкт-Петербурга. Когда они проиграли, будущий президент ушел со всех должностей. Затем его пригласили в Москву на должность заместителя управляющего делами президента России.

В команде Собчака в разное время также работали Медведев, Кудрин, Греф, Козак, Клебанов и Чубайс.

Ксения Собчак с родителями. СС0.

«Дело Собчака»

В 1998 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Собчака по статьям «получение взятки» и «злоупотребление служебным положением». Но прежде чем это произошло, экс-мэр уехал за границу лечиться и остался жить во Франции.

С отъездом ему помог Владимир Путин.

Еще через год, в 1999 году Анатолий Собчак вернулся в Россию и заявил, что собирается вернуться в публичную политику. Уголовное дело против него прекратили «за отсутствием состава преступления».

В 2000 году политик стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

17 февраля 2000 Анатолий Собчак приехал в Калининградскую область. Через два дня он скоропостижно скончался в гостинице в Светлогорске.

Официальная причина смерти Анатолия Собчака — острая сердечная недостаточность.