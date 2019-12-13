Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру

Алтайский край получит из федерального бюджета дополнительно 40 млн рублей межбюджетных средств. Деньги выделены правительством России за «качество работы управленческих команд субъектов Федерации». К сожалению, наш регион премьер-министр Дмитрий Медведев оценил минимальным размером поощрения.

Что это за деньги

5 млрд рублей в качестве дополнительных межбюджетных трансферов выделяются правительством России 71 субъекту РФ за качество регионального и муниципального управления. Итоги распределения средств за 2019 год уже подписаны и опубликованы 9 декабря отдельным документом на сайте правительства.

За что они выделяются

За достижение (или недостижение) регионами определенных индикативных показателей, установленных для губернаторов и органов исполнительной власти.

В основном эти показатели — экономические. Среди них: количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность занятых в сфере среднего и малого предпринимательства, уровень реальной среднемесячной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности.

Оцениваются также демографические и иные социальные показатели развития региона: естественный прирост населения, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

Серьезное значение имеет и политический индикатор оценки — уровень доверия населения к власти, в том числе — президенту страны Владимиру Путину.

Дмитрий Медведев встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. altairegion22.ru

Как оценили Алтайский край

Наш регион получит 40 млн рублей — это минимальный размер межбюджетного трансферта. Но это еще не самый худший результат. По 20 млн рублей минимального трансферта получат слабо отработавшие региональные команды чиновников, где губернаторы были избраны лишь в 2019 году.

Сколько получили соседние субъекты СФО

Республика Алтай — 20 млн

Алтайский край — 40 млн

Кемеровская область — 40 млн

Новосибирская область — 104,8 млн

Омская область — 89,8 млн

Томская область — 70,5 млн

Дмитрий Медведев в селе Санниково. Антон Федотов , Андрей Каспришин / altairegion22.ru

Кто получит больше всех денег

Забайкальский край — 101,7 млн

Самарская область — 110,3 млн

Ленинградская область — 108 млн

Тульская область — 106,2 млн

Тюменская область — 110,6 млн

Москва — 116 млн

Крым — 122 млн

Кабардино-Балкария — 120,4 млн

Что это означает

Конечно, не очень приятен тот факт, что Алтайский край включен Дмитрием Медведевым и федеральным Минэкономразвития в группу аутсайдеров. Ведь это оценка управленческой команды.

Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул , ноябрь 2019 год. Пресс-служба правительства Алтайского края.

С другой стороны, средства из Москвы выделяются такие мизерные (хоть 40, хоть 100 млн), что они вряд ли серьезно повлияют на изменение качества жизни в российской провинции.

К примеру, только одна Белокуриха планирует в этом году получить от курортного сбора 40 млн рублей. А губернатор Виктор Томенко совсем недавно выделил точно такую же сумму городу Яровое для решения проблем с отопительным сезоном.