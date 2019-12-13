Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру

Что это за деньги
5 млрд рублей в качестве дополнительных межбюджетных трансферов выделяются правительством России 71 субъекту РФ за качество регионального и муниципального управления. Итоги распределения средств за 2019 год уже подписаны и опубликованы 9 декабря отдельным документом на сайте правительства.
За что они выделяются
За достижение (или недостижение) регионами определенных индикативных показателей, установленных для губернаторов и органов исполнительной власти.
В основном эти показатели — экономические. Среди них: количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность занятых в сфере среднего и малого предпринимательства, уровень реальной среднемесячной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности.
Оцениваются также демографические и иные социальные показатели развития региона: естественный прирост населения, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
Серьезное значение имеет и политический индикатор оценки — уровень доверия населения к власти, в том числе — президенту страны Владимиру Путину.
Как оценили Алтайский край
Наш регион получит 40 млн рублей — это минимальный размер межбюджетного трансферта. Но это еще не самый худший результат. По 20 млн рублей минимального трансферта получат слабо отработавшие региональные команды чиновников, где губернаторы были избраны лишь в 2019 году.
Сколько получили соседние субъекты СФО
- Республика Алтай — 20 млн
- Алтайский край — 40 млн
- Кемеровская область — 40 млн
- Новосибирская область — 104,8 млн
- Омская область — 89,8 млн
- Томская область — 70,5 млн
Кто получит больше всех денег
- Забайкальский край — 101,7 млн
- Самарская область — 110,3 млн
- Ленинградская область — 108 млн
- Тульская область — 106,2 млн
- Тюменская область — 110,6 млн
- Москва — 116 млн
- Крым — 122 млн
- Кабардино-Балкария — 120,4 млн
Что это означает
Конечно, не очень приятен тот факт, что Алтайский край включен Дмитрием Медведевым и федеральным Минэкономразвития в группу аутсайдеров. Ведь это оценка управленческой команды.
С другой стороны, средства из Москвы выделяются такие мизерные (хоть 40, хоть 100 млн), что они вряд ли серьезно повлияют на изменение качества жизни в российской провинции.
К примеру, только одна Белокуриха планирует в этом году получить от курортного сбора 40 млн рублей. А губернатор Виктор Томенко совсем недавно выделил точно такую же сумму городу Яровое для решения проблем с отопительным сезоном.