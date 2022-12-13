До конца года о выводе войск с Украины не может идти речи, заявил представитель Кремля

О выводе войск с Украины до конца года не может идти речи, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, украинским властям нужно обращать внимание на сложившиеся реалии.

«Эти реалии говорят, что у России появились новые субъекты <…> в результате референдумов», — сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой волне мобилизации.

Он призвал не обращать внимания на сообщения об этом в соцсетях. Пресс-секретарь отметил, что нужно ориентироваться на информацию от Минобороны и президента.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет.