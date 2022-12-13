До конца года о выводе войск с Украины не может идти речи, заявил представитель Кремля

По словам Пескова, украинским властям нужно обращать внимание на сложившиеся реалии.
«Эти реалии говорят, что у России появились новые субъекты <…> в результате референдумов», — сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой волне мобилизации.
Он призвал не обращать внимания на сообщения об этом в соцсетях. Пресс-секретарь отметил, что нужно ориентироваться на информацию от Минобороны и президента.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!