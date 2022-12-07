Песков отверг вмешательство России в ситуацию с госпереворотом в Германии

По словам Пескова, госпереворот — «скорее внутренние проблемы ФРГ». Там, отметил представитель Кремля, констатируют, что о вмешательстве России не может идти речи.
«Узнали мы об этом из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее в Германии пресекли попытку государственного переворота. Правые экстремисты планировали штурмовать бундестаг.
Также стало известно, что россиянка оказалась в числе заговорщиков, готовивших штурм.
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