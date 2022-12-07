7 декабря
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Политика

Песков отверг вмешательство России в ситуацию с госпереворотом в Германии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию с госпереворотом в Германии. Об этом пишет «Газета.Ру».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

По словам Пескова, госпереворот — «скорее внутренние проблемы ФРГ». Там, отметил представитель Кремля, констатируют, что о вмешательстве России не может идти речи.

«Узнали мы об этом из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее в Германии пресекли попытку государственного переворота. Правые экстремисты планировали штурмовать бундестаг.

Также стало известно, что россиянка оказалась в числе заговорщиков, готовивших штурм.

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