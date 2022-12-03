Сергей Лавров не смог получить посылку из Португалии

Правда, к главе МИД РФ мужчина не имеет никакого отношения. Разве что общее гражданство. Просто россиянин — тезка главы внешнеполитического ведомства России.

В тексте отказа говорится — блокировка заказа последовала из-за того, что имя Сергея Лаврова значится в списке людей, на которых наложены ограничения на экспорт и импорт товаров, указывает bfm.ru.

Глава МИД России Сергей Лавров находится под персональными санкциями Запада.

Между Россией и Евросоюзом опускается «железный занавес», ранее заявлял глава МИД Сергей Лавров.