3 декабря
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Политика

Путин объяснил ракетные удары по Украине

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что удары по целям на территории Украины стали неизбежной ответной мерой на атаки Киева, включающие удар по Крымскому мосту, сообщается на сайте Кремля.

Крымский мост через Керченский пролив.
Крымский мост через Керченский пролив.
kremlin.ru

Российский лидер подчеркнул — российские Вооруженные Силы «долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины», однако позже они «стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», указывает Lenta.ru.

Что произошло

8 октября в 06:00 местного времени произошел подрыв грузовика, ехавшего по Крымскому мосту.

Он привел к возгоранию семи топливных цистерн, которые находились в составе находившегося на железнодорожной части поезда. Он двигался в сторону Краснодарского края.

В результате произошел сильный пожар. Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста.

СКР возбудил уголовное дело по статье «терроризм».

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