Путин объяснил ракетные удары по Украине

Российский лидер подчеркнул — российские Вооруженные Силы «долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины», однако позже они «стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», указывает Lenta.ru.
Что произошло
8 октября в 06:00 местного времени произошел подрыв грузовика, ехавшего по Крымскому мосту.
Он привел к возгоранию семи топливных цистерн, которые находились в составе находившегося на железнодорожной части поезда. Он двигался в сторону Краснодарского края.
В результате произошел сильный пожар. Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста.
СКР возбудил уголовное дело по статье «терроризм».
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