Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, встреча которых прошла 14 сентября в Сочи, сделали несколько важных заявлений. Один из главных результатов переговоров — Беларусь получит от России крупный кредит, сообщает «Дождь».

Это первая личная встреча Путина и Лукашенко после президентских выборов в Беларуси 9 августа. Она прошла в сочинской резиденции российского президента Бочаров Ручей.

Напомним, Александра Лукашенко, занимающего президентский пост 26 лет, объявил победителем ЦИК. Однако сотни тысяч белорусов по всей стране с этим не согласились и вышли на митинги, ситуация в стране весьма напряженная.

О чем заявил Владимир Путин

Беларусь — ближайший союзник России.

Россия — самый крупный инвестор в белорусскую экономику. Только один из проектов — атомная электростанция — стоит 10 млрд долларов.

Беларусь первой получит российскую вакцину от COVID-19.

Россия предоставит своему союзнику государственный кредит на 1,5 млрд долларов ( детали прорабатывает Минфин РФ).

детали прорабатывает Минфин РФ). Белорусы сами , без подсказок извне , должны разобраться в ситуации в стране.

без подсказок извне должны разобраться в ситуации в стране. Предложение Лукашенко внести поправки в белорусскую Конституцию — «логичное и своевременное».

Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме. kremlin.ru

О чем заявил Александр Лукашенко

Поблагодарил Путина за поддержку после выборов: «Друг познается в беде».

Протестующие еще «не перешли красных линий», однако события показали , что надо сотрудничать «со старшим братом по всем вопросам».

что надо сотрудничать «со старшим братом по всем вопросам». Страны НАТО проводили военные учения у границы Беларуси во время протестов — надо спланировать совместные учения с Россией «на годы вперед» и «не оглядываться на то , что нам скажут».

О совместных военных учениях

Путин согласился, что такой план учений нужен.

Более того, он сказал, что 14 сентября начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней.

Но это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, оно связано с подготовкой войск. Повторю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций: это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году, — сказал президент России.

Встречу двух президентов прокомментировала Светлана Тихановская, один из лидеров протеста и экс-кандидат в президенты Беларуси: о чем бы стороны ни договорились, это не будет иметь законной силы, так как власть Лукашенко нелегитимна. Ее слова приводит телеграм-канал NEXTA.