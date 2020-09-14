Это первая личная встреча Путина и Лукашенко после президентских выборов в Беларуси 9 августа. Она прошла в сочинской резиденции российского президента Бочаров Ручей.
Напомним, Александра Лукашенко, занимающего президентский пост 26 лет, объявил победителем ЦИК. Однако сотни тысяч белорусов по всей стране с этим не согласились и вышли на митинги, ситуация в стране весьма напряженная.
О чем заявил Владимир Путин
- Беларусь — ближайший союзник России.
- Россия — самый крупный инвестор в белорусскую экономику. Только один из проектов — атомная электростанция — стоит 10 млрд долларов.
- Беларусь первой получит российскую вакцину от COVID-19.
- Россия предоставит своему союзнику государственный кредит на 1,5 млрд долларов (детали прорабатывает Минфин РФ).
- Белорусы сами, без подсказок извне, должны разобраться в ситуации в стране.
- Предложение Лукашенко внести поправки в белорусскую Конституцию — «логичное и своевременное».
О чем заявил Александр Лукашенко
- Поблагодарил Путина за поддержку после выборов: «Друг познается в беде».
- Протестующие еще «не перешли красных линий», однако события показали, что надо сотрудничать «со старшим братом по всем вопросам».
- Страны НАТО проводили военные учения у границы Беларуси во время протестов — надо спланировать совместные учения с Россией «на годы вперед» и «не оглядываться на то, что нам скажут».
О совместных военных учениях
Путин согласился, что такой план учений нужен.
Более того, он сказал, что 14 сентября начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней.
Но это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, оно связано с подготовкой войск. Повторю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций: это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году, — сказал президент России.
Встречу двух президентов прокомментировала Светлана Тихановская, один из лидеров протеста и экс-кандидат в президенты Беларуси: о чем бы стороны ни договорились, это не будет иметь законной силы, так как власть Лукашенко нелегитимна. Ее слова приводит телеграм-канал NEXTA.