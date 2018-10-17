Дугин или Томенко? В АлтГУ выяснили, знают ли люди руководителей Барнаула

О социологическом опросе и какой-либо выборке речи не идет. Студенты опросили только 50 человек — учащихся вузов, тех, кто проходил повышение квалификации в АлтГУ, а также жителей ТОС Привокзального района, в котором участвует Валентина Лякишева. Однако и эти результаты позволяют сделать определенные выводы.
- 16% не знают имени мэра,
- 22% назвали другие имена, в том числе 2 человека — нового губернатора Виктора Томенко,
- 62% знают, что главой является Сергей Дугин (и это заметно больше, чем в прошлом году, говорит Валентина Лякишева),
- 54% не знают, что законодательный орган Барнаула — городская дума, 8% считают, что это администрация, а 2 человека сказали, что это АКЗС (краевое заксобрание).
Такие опросы проводят в АлтГУ уже третий год.