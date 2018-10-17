Дугин или Томенко? В АлтГУ выяснили, знают ли люди руководителей Барнаула

Студенты АлтГУ, занимающиеся по специальности «государственное и муниципальное управление», в сентябре провели опрос о том, насколько хорошо люди знают структуру власти в Барнауле. Выяснилось, что 38% не знают имени мэра, а более половины не в курсе, какой орган является законодательным. Об этом 16 октября на круглом столе в АКЗС рассказала Валентина Лякишева, доцент кафедры региональной экономики и управления вуза.