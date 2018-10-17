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Дугин или Томенко? В АлтГУ выяснили, знают ли люди руководителей Барнаула

Студенты АлтГУ, занимающиеся по специальности «государственное и муниципальное управление», в сентябре провели опрос о том, насколько хорошо люди знают структуру власти в Барнауле. Выяснилось, что 38% не знают имени мэра, а более половины не в курсе, какой орган является законодательным. Об этом 16 октября на круглом столе в АКЗС рассказала Валентина Лякишева, доцент кафедры региональной экономики и управления вуза.

Мэрия Барнаула.
Мэрия Барнаула.
Олег Богданов

О социологическом опросе и какой-либо выборке речи не идет. Студенты опросили только 50 человек — учащихся вузов, тех, кто проходил повышение квалификации в АлтГУ, а также жителей ТОС Привокзального района, в котором участвует Валентина Лякишева. Однако и эти результаты позволяют сделать определенные выводы.

  • 16% не знают имени мэра,
  • 22% назвали другие имена, в том числе 2 человека — нового губернатора Виктора Томенко,
  • 62% знают, что главой является Сергей Дугин (и это заметно больше, чем в прошлом году, говорит Валентина Лякишева),
  • 54% не знают, что законодательный орган Барнаула — городская дума, 8% считают, что это администрация, а 2 человека сказали, что это АКЗС (краевое заксобрание).

Такие опросы проводят в АлтГУ уже третий год.

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