Два отчета и поправки в Кодекс о выборах: как прошла очередная сессия АКЗС

27 мая депутаты Алтайского краевого Заксобрания работали на последней весенней сессии. Парламентарии приняли отчеты Счетной палаты и бизнес-омбудсмена, а также внесли некоторые изменения в краевое законодательство.

Выявлять и предотвращать

Председатель Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок представил депутатам итоги работы контрольного органа в 2020 году.

В 2020 году Счетная палата провела почти 100 контрольных мероприятий, проверила использование почти 110 млрд рублей и обнаружила финансовые нарушения, а также неэффективно использованные бюджетные средства на общую сумму 3,6 млрд рублей. Миненок подчеркнул, что это меньше, чем было в 2019 году.

«Сама сумма не является самоцелью нашей работы. Мы ищем более системные моменты, чтобы сориентировать правительство, которое мы считаем своим союзником в укреплении финансовой дисциплины, и показать со стороны, как работают некоторые министерства, ведомства и другие бюджетополучатели», — отметил глава Счетной платы.

Также орган сосредоточен на проведении экспертиз действующих нормативных актов и их проектов, чтобы не только устранять найденные нарушения, а еще и не допускать их появления.

В 2020 году по предложениям Счетной платы краевые и местные власти внесли изменения в 131 правовой акт, которые касаются организации бюджетного процесса.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Виктор Миненок. Анна Зайкова

Депутаты единогласно приняли отчет Виктора Миненка, отметив наглядность отчета, детальную аналитику, конкретные выводы и обратную связь.

«Главный контрольный орган субъекта действительно демонстрирует глубокое и позитивное совершенствование своей работы в части как эффективности контрольных мероприятий, так и предложений. Сегодня деятельность Счетной платы не сводится к проверке бухгалтерской отчетности, а представляет экспертно-аналитическую работу по всему спектру бюджетных отношений», — отметил председатель АКЗС Александр Романенко. — «Она формулирует рекомендации, как сделать расходование бюджетных средств эффективным и при этом не допустить финансовых нарушений. Эта работа приносит результат: количество нарушений снижается. В прошлом году размер консолидированного бюджета Алтайского края составлял почти 150 млрд рублей, при этом по результатам проверки аудиторов нецелевым образом израсходовали около 900 тысяч рублей. Общий объем нарушений — 3,6 млрд рублей. Для общего объема краевого бюджета эта цифра эта цифра условно допустима. Количество административных взысканий по отношению к нарушителям бюджетной дисциплины увеличивается. Думаю, что это, в комплексе с работой над ошибками, положительно скажется на итогах уже текущего года».

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Анна Зайкова

Заметные результаты

Далее с отчетом о деятельности за 2020 год выступил уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Он, к слову, ровно полгода назад вступил в должность, поэтому частично отчет содержит результаты работы прежнего омбудсмена Павла Нестерова.

Часть доклада Осипов посвятил изменениям в законодательстве: в отчетный период предпринимателей перевели с единого налога на вмененный доход на иные системы налогообложения.

Напомним, в декабре 2020 года краевым парламентом был принят пакет законов, призванный обеспечить бесшовный переход предпринимателей края с единого налога на вмененный доход (в связи с его отменой с 1 января 2021 года) на иные системы налогообложения, в первую очередь, на патентную. Перечень видов деятельности, к которым может применяться патентная система, был значительно расширен, для предпринимателей из небольших сел была уменьшена стоимость налоговых патентов.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Андрей Осипов. Анна Зайкова

Для того чтобы донести сведения до бизнеса, проводилась большая информационная кампания.

Вопросы дальнейшего совершенствования регионального налогового законодательства остаются на повестке дня, подчеркнул Осипов.

Также он рассказал о мерах господдержки предпринимателей в условиях пандемии, снижение административного давления на бизнес.

Алтайский край, к слову, вошел в десятку регионов по индексу административного давления: с 62 места «перепрыгнул» на шестое.

«Это общий результат работы органов власти, уполномоченных и общественных структур по поддержке предпринимателей. Благодаря объему господдержки, работе по сокращению сроков ковидных ограничений малый и средний бизнес смог пережить тяжелую ситуацию 2020 года», — заявил Андрей Осипов.

Серьезно не сократилось количество предпринимательских структур и работников. Это также результат общей работы, подчеркнул уполномоченный.

Депутаты поддержали отчет. Народные избранники отметили активность бизнес-омбудсмена и видимые результаты его работы.

Выборы по-новому

Депутаты внесли изменения в краевой Кодекс о выборах, референдуме, отзыве. Поправки представил глава комитета АКЗС по правовой политике Денис Голобородько.

В связи с введением возможности трехдневного голосования отменяется так называемый «день тишины», когда запрещена агитация. По новому закону, если выборы проводятся не за один день, агитация заканчивается в 00:00 первого дня голосования.

Теперь к агитации в интернете предъявляются такие же требования, как и к печатной продукции. Дополнительные параметры установит Центризбирком.

В три раза разработчики закона предложили увеличить избирательные фонды, чтобы повысить прозрачность и открытость кампании.

«Мы считаем, что это поможет более корректно вести избирательные кампании всем кандидатам», — подчеркнул депутат.

По этой части у многих парламентариев возникли вопросы. Не без споров, но законопроект все же приняли в окончательной редакции.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Анна Зайкова

Какие еще законы приняли депутаты

О пчеловодстве Согласно новым поправкам, сельхозпроизводители должны за три дня сообщать пчеловодам сроки и способы проведения работ по обработке посевов. «Также сельхозпроизводители должны обозначить и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях», — пояснил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. Кроме того, законодательно закрепили 25-километровую охранную зону вокруг хозяйств, занимающихся племенным разведением пчел. Подробно этот вопрос рассматривался на прошлой сессии. О молодежной политике В первом чтении принят законопроект «О молодежной политике». Депутаты активно обсуждали наполнение и саму идеологию законопроекта. Звучали мнения, что закон «пустой», к нему возникло много вопросов. Разработчики указали, что этот законопроект является базовым, он отвечает потребностям молодежи и создает современную и эффективную систему реализации молодежной политики, что не мешает в перспективе работать над наполнением и дальнейшем совершенствованием содержания. О градостроительстве В законе «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» определили полномочия правительства Алтайского края и органов местного самоуправления по комплексному развитию территорий. Устанавливается порядок систематизации нормативов градостроительного проектирования, сокращаются сроки согласования документов по планировке территории для строительства объектов регионального значения с 30 до 15 рабочих дней. Также уточняется перечень случаев, при которых не требуется выдача разрешения на строительство. Например, строительство и реконструкция водопроводов и водоводов всех видов диаметром до 500 мм, тепловых сетей, ЛЭП, автодорог IV и V категории, солнечных батарей и так далее. О льготах и индексации В законодательстве края закрепили гарантию индексации для ряда мер соцподдержки: пособия на ребенка, ежемесячных выплат труженикам тыла, ветеранам труда, сельским специалистам и так далее. Норма об индексации охватывает и компенсационные выплаты на питание для школьников и обучающихся в профессиональных организациях. Продолжается и работа по сокращению перечня документов, которые нужно предоставлять лично для получения мер социальной поддержки. Часть документов, связанных с предоставлением жилья по соцнайму, оформлением земельных участков в собственность и так далее, теперь запрашиваться в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Ранее законодатели упростили процедуру оформления пособий для усыновителей.

Следующая сессия АКЗС состоится 18 июня, проинформировал Александр Романенко. На этом заседании парламентарии утвердят дату выборов — 19 сентября.