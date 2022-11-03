«Двойника» Лиз Трасс сожгут на традиционном английском празднике

Для Ночи Гая Фокса британцы подготовили 11-метровое чучело бывшего премьер-министра Великобритании. Из-за плеча у нее выглядывает смеющийся салат латук.
Картонной Лиз Трасс вручили коробку, в которой лежат прощальная открытка, копия Книги рекордов Гиннесса за самое короткое премьерство в истории и красная кепка «Сделаем Британию великой снова».
А также чек на 115 тыс. фунтов стерлингов (133 271 доллар) в связи с бессрочным финансированием.
Праздник проведут 5 ноября в Эденбридже. Он начнется вечером с факельного шествия. Вместе с чучелом Лиз Трасс, по традиции, сожгут Гая Фокса, генерал Вульф и Анна Болейн.
Ночь Гая Фокса — ежегодный праздник, традиция которого — высмеивать общественных деятелей. Для этого делают чучело политика, которого потом сжигают.