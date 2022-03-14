«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Алтайском крае.

В единый день голосования, 11 сентября, в Алтайском крае пройдет самая масштабная муниципальная кампания в стране. В ходе основных выборов будет распределено почти шесть тысяч депутатских мандатов, состоятся выборы 148 глав сельских поселений. Обновится состав Барнаульской городской Думы, Думы города Бийска, Новоалтайского городского Собрания депутатов, Рубцовского городского Совета депутатов.

«Партия намерена представить максимум кандидатов, которые будут выбраны по итогам открытого и конкурентного предварительного голосования. Президиум Регионального политсовета уже принял решение о проведении предварительного голосования, сформирован организационный комитет. В этом году впервые во всех муниципалитетах Алтайского края предварительное голосование пройдет только в электронном виде. Процедура запущена, и мы готовы к приему документов от кандидатов», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Он возглавил Барнаульский, Бийский, Рубцовский, Новоалтайский организационный комитет по проведению предварительного голосования. Заместителями председателя оргкомитета стали секретари местных отделений партии. В Барнауле — Вячеслав Франк, в Бийске — Сергей Ларейкин, в Рубцовске — Сергей Черноиванов, в Новоалтайске — Сергей Шабанов. В состав оргкомитета вошли заместители секретаря регионального отделения партии, члены президиума регионального политсовета, сторонники партии, представители общественных и волонтерских организаций, СМИ.

В остальных территориях Алтайского края на районном уровне будут созданы собственные оргкомитеты, ответственные за проведение предварительного голосования. Полномочия по созданию таких оргкомитетов Региональный политсовет делегировал местным политсоветам.

В партии отмечают, что интерес к предварительному голосованию ежегодно растет и «Единая Россия» постоянно совершенствует процедуру, чтобы гарантировать ее легитимность и защиту данных. Электронный формат твердо зарекомендовал себя как надежный, удобный, безопасный, прозрачный и востребованный.

Регистрация кандидатов продлится до 28 апреля, в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске она уже началась. Регистрация избирателей будет проходить с 18 апреля по 27 мая в интеграции с сайтом «Госуслуг». Кандидаты могут заниматься своим продвижением до 22 мая. Само электронное голосование пройдет с 23 по 29 мая. Итоги партия планирует подвести 31 мая.

Справка

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В 2021 году предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах страны, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Участие в процедуре приняли почти 12 млн избирателей по всей стране.