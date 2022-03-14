«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Алтайском крае.

«Партия намерена представить максимум кандидатов, которые будут выбраны по итогам открытого и конкурентного предварительного голосования. Президиум Регионального политсовета уже принял решение о проведении предварительного голосования, сформирован организационный комитет. В этом году впервые во всех муниципалитетах Алтайского края предварительное голосование пройдет только в электронном виде. Процедура запущена, и мы готовы к приему документов от кандидатов», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.
Он возглавил Барнаульский, Бийский, Рубцовский, Новоалтайский организационный комитет по проведению предварительного голосования. Заместителями председателя оргкомитета стали секретари местных отделений партии. В Барнауле — Вячеслав Франк, в Бийске — Сергей Ларейкин, в Рубцовске — Сергей Черноиванов, в Новоалтайске — Сергей Шабанов. В состав оргкомитета вошли заместители секретаря регионального отделения партии, члены президиума регионального политсовета, сторонники партии, представители общественных и волонтерских организаций, СМИ.
В остальных территориях Алтайского края на районном уровне будут созданы собственные оргкомитеты, ответственные за проведение предварительного голосования. Полномочия по созданию таких оргкомитетов Региональный политсовет делегировал местным политсоветам.
В партии отмечают, что интерес к предварительному голосованию ежегодно растет и «Единая Россия» постоянно совершенствует процедуру, чтобы гарантировать ее легитимность и защиту данных. Электронный формат твердо зарекомендовал себя как надежный, удобный, безопасный, прозрачный и востребованный.
Регистрация кандидатов продлится до 28 апреля, в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске она уже началась. Регистрация избирателей будет проходить с 18 апреля по 27 мая в интеграции с сайтом «Госуслуг». Кандидаты могут заниматься своим продвижением до 22 мая. Само электронное голосование пройдет с 23 по 29 мая. Итоги партия планирует подвести 31 мая.
Справка
«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В 2021 году предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах страны, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Участие в процедуре приняли почти 12 млн избирателей по всей стране.