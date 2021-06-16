Экс-госсекретарь США считает, что Байден проявил слабость, отказавшись от совместной с Путиным пресс-конференции

Президент США Джо Байден проявил слабость из-за неготовности к проведению совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве — так считает бывший госсекретарь США Майкл Помпео.

«Если вы не готовы просто выйти на трибуну и ответить на вопросы прессы, которые могут быть сложными, могут быть каверзными, когда ваш соперник стоит рядом, то это невероятное проявление слабости», — сказал в эфире телеканала Fox News Помпео.

Он выразил уверенность в том, что Путин прибудет на саммит «во всеоружии», пишет bfm.ru. Экс-госсекретарь заверил, что сам бы он не отказался от возможности принять участие в дебатах с российским лидером.

Под «колпаком» Чучхе и Поднебесной

Он отметил, что за переговорами будут следить председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и глава КНР Си Цзиньпин.

«Когда они почувствуют слабость, когда они смогут ее учуять, с системой сдерживания, от которой зависит успешное обеспечение безопасности Америки, будет покончено. Эти люди разнесут ее в щепки», — полагает Помпео.

Встреча двух лидеров — Путина и Байдена — пройдет 16 июня в Женеве.

Джо Байден. wikimedia.org.

Саммит пройдет на женевской вилле Ла Гранж. Парк, где пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой.

Территорию, расположенную рядом и являющуюся зоной безопасности, перекрывают военные.

Внутри парка все входы охраняет полиция. Парковка вокруг парка также запрещена, а оставленные машины эвакуируют.

После этого они дадут отдельные пресс-конференции.

Ранее из-за прибытия самолета Джо Байдена лайнер с российской делегацией и журналистами час не мог приземлиться в аэропорту Женевы.