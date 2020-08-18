Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин продолжает «беднеть»

Совфед РФ опубликовал сведения о доходах сенаторов. Представитель от Алтайского края, экс-губернатор Александр Карлин стал немного «беднее», следует из документа.

За 2019 год Карлин получил доход 6,4 млн рублей. В 2018 году он заработал 6,5 млн рублей, в 2017 году было 6,9 млн. В 2016 году — 4 млн рублей.

У него по-прежнему в собственности только два гаража общей площадью 57,7 кв. метров.

Супруга сенатора заработала 1,6 млн рублей (в 2018 году — 551 тысячу рублей).

В ее списке собственности два земельных участка, жилой дом 560 кв. метров, три квартиры (в одной из них ½ доли), два машиноместа, жилое строение без права регистрации проживания, три нежилых здания и еще одна квартира находится у супругов в пользовании.

Ранее сведения о доходах опубликовал мэр Барнаула.