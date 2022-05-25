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Политика

Экс-канцлер Германии отказался войти в совет директоров «Газпрома»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не принял предложение войти в совет директоров «Газпрома», сообщает «Интерфакс».

"Газпром".
"Газпром".
t.me/gazprom

«От выдвижения в совет директоров „Газпрома“ я давно отказался. И сообщил об этом компании. Поэтому сегодняшние сообщения (о выдвижении в совет директоров) меня удивляют», — написал Шредер в соцсети Linkedin.

Ранее об отказе Шредера также сообщало издание Focus.

Экс-канцлера в стране критикуют за недостаточно жесткую позицию по отношению к России. Так, в апреле в региональное отделение в Ганновере — по месту жительства Шредера — поступило более 10 запросов с требованием исключить его из Социал-демократической партии Германии, пишет bfm.ru.

В мае Spiegel написал, что Шредера лишили полагавшегося ему за госсчет бюро в бундестаге, а также оставили бывшего канцлера без оплаты его сотрудников. Такое решение принял комитет бундестага по бюджету.

Также соответствующий запрос подали представители правящей в Германии коалиции.

Ранее танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии покинула совет директоров «Роснефти». А в феврале британский лорд вышел из совета директоров российской нефтяной компании.

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