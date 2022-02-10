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Происшествия

Из-за долга в 300 рублей пенсионерка залила офис «Газпрома» фекалиями

Российская пенсионерка облила фекалиями офис «Газпрома межрегионгаза» в Тольятти из-за долга в размере 300 рублей.

"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.
"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.
Страничка "Газпрома" в Facebook.

Пожилая женщина пришла в офис с тележкой, наполненной бутылками с субстанцией, которую она начала разбрызгивать вокруг.

«Восемь лет издеваетесь надо мной… Вот я и решила вам отплатить той монетой, которую вы с меня выбиваете», — заявила пенсионерка.

Об инциденте рассказали в паблике «Происшествия Тольятти».

По словам очевидцев, расправу женщина устроила из-за долга за газ в 300 рублей, пишет ura.ru.

Бабушка выстояла очередь наравне с другими посетителями абонентского отдела и, когда до нее дошел черед, вытащила из сумки бутылки, пишет 63.ru

Пенсионерка забрызгала фекалиями документы, оргтехнику и полы офиса. Выйдя на улицу, она оставила следы своего недовольства и на фасаде здания.

В полиции рассказали, что заявления на действия пенсионерки пока не поступало. Неясно, каким образом в «Газпром» привлекут к ответственности бабушку-бунтарку. Также непонятно, простят ли ей долг после выходки или, напротив, обяжут выплачивать крупный штраф.

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