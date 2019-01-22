Экс-лидер алтайского ЛДПР Щукин станет куратором проекта в «Единой России»

Андрей Щукин, много лет бывший лицом ЛДПР в Алтайском крае и в конце декабря вступивший в «Единую Россию», скорее всего, станет куратором партийного проекта «Народный контроль» в регионе. Об этом altapress.ru сообщил руководитель краевого отделения «ЕР» Александр Романенко.

На ближайшем заседании регионального политсовета будет решено, дать ли поручение Щукину координировать партийный проект в крае. Для него это станет общественной нагрузкой.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения «Единой России»:

Человек активен, с определенной жизненной, в том числе политической, активной позицией.

«Народный контроль» — это проект «ЕР», который преимущественно следит за качеством продовольственных товаров и услуг: активисты проводят рейды, принимают жалобы и т.д.

Напомним, Андрей Щукин летом заявил о выходе и ЛДПР, вскоре он подал заявление о вступлении в «Единую Россию». В начале октября он ушел в отставку как вице-премьер алтайского правительства, а в декабре было принято решение о его назначении на пост замначальника управления юстиции края. В конце декабря Романенко сообщил, что Щукин готов принимать активное участие в работе партии, и ему подбирают направление работы.

На вопрос, не смущал ли Романенко и его однопартийцев тот факт, что Щукин пришел к ним после выхода из ЛДПР, лицом которой он долгое время был в регионе, лидер алтайских единороссов ответил, что нет.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения «Единой России»: