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Политика

Экс-президент Польши удвоил охрану после слов о желании «расчленить Россию»

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса удвоил охрану после его слов о желании «расчленить» Россию и «сократить численность» россиян до 50 миллионов. Об этом сообщает польское издание Super Express.

Лех Валенса
Лех Валенса
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«Лех Валенса приехал в костел с двумя телохранителями», — пишут журналисты, уточняя, что до этого политика сопровождал только один охранник.

Напомним, в своем телеграм-канале официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание Леха, сравнив его с известным советским маньяком Чикатило.

«Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — написала Захарова.

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