Экс-президент Польши удвоил охрану после слов о желании «расчленить Россию»

«Лех Валенса приехал в костел с двумя телохранителями», — пишут журналисты, уточняя, что до этого политика сопровождал только один охранник.
Напомним, в своем телеграм-канале официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание Леха, сравнив его с известным советским маньяком Чикатило.
«Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — написала Захарова.