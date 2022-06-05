Ответ НАТО на столкновение Польши с Россией спрогнозировал эксперт

Политолог Андрей Суздальцев заявил « Украине.ру », что столкновение Польши и России на Украине не приведет к началу боевых действий между Россией и НАТО.

В центре Барнаула прошел митинг против участия войск НАТО в параде Победы.

Суздальцев в качестве примера привел Фолклендскую войну — конфликт между Аргентиной и Великобританией, произошедший в 1982 году.

На тот момент Британия была членом НАТО, однако участвовала в конфликте самостоятельно.

«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Польша может начать военную операцию на Украине без помощи НАТО.

«Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ», — добавил Суздальцев.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату западных территорий Украины.