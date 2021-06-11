11 июня 15°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Экс-управляющему делами губернатора Алтайского края заплатят за незаконное уголовное преследование

Бывшему управляющему делами губернатора Алтайского края Алексею Белобородову выплатят 978 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, пишет «Толк».

Суд над Алексеем Белобородовым.
Суд над Алексеем Белобородовым.
Анна Зайкова, altapress.ru

Речь идет о деле, которое началось в 2017 году. Следствие считало, что Белобородов приобрел для служебных нужд три дорогостоящих Mercedes почти за 20 млн рублей без проведения тендера.

В 2018 года это уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, за Алексеем Белобородовым признали право на реабилитацию. Суд постановил выплатить утраченный заработок и компенсацию за услуги адвокатов.

По другому обвинению (получение взятки и растрата) расследование продолжили и довели до обвинительного приговора.

Чиновник уже вышел на свободу, где сначала добился отмены штрафа в 50 тыс. рублей за покупку ваз Колыванского камнерезного завода, а потом решил разобраться с историей про Mercedes.

В гражданском порядке он имеет право подать заявление в суд и о возмещении морального вреда.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость