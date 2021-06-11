Экс-управляющему делами губернатора Алтайского края заплатят за незаконное уголовное преследование

Речь идет о деле, которое началось в 2017 году. Следствие считало, что Белобородов приобрел для служебных нужд три дорогостоящих Mercedes почти за 20 млн рублей без проведения тендера.

В 2018 года это уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, за Алексеем Белобородовым признали право на реабилитацию. Суд постановил выплатить утраченный заработок и компенсацию за услуги адвокатов.

По другому обвинению (получение взятки и растрата) расследование продолжили и довели до обвинительного приговора.

Чиновник уже вышел на свободу, где сначала добился отмены штрафа в 50 тыс. рублей за покупку ваз Колыванского камнерезного завода, а потом решил разобраться с историей про Mercedes.

В гражданском порядке он имеет право подать заявление в суд и о возмещении морального вреда.