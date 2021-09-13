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Политика

Экс-зампреда алтайского правительства будут судить за коррупцию

Дело бывшего заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера передали на рассмотрение в Горно-Алтайский городской суд.

Бывший первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер.
Бывший первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер.
altai-republic.ru

Предварительное слушание назначили на 22 сентября. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Из дела Пальталлера в ходе следствия выделилось еще два, сообщил «Банкфакс» со ссылкой на инсайдеров. Речь идет о Михаиле Карпенко, руководившем АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» и о Александре Вайдурове, в 2014 году возглавившем ГУ КП «Управление капитального строительства Республики Алтай».

Первого судят за присвоение или растрату, посредничество во взяточничестве, покушение на посредничество во взяточничестве и превышение должностных полномочий.

Второго обвиняют только в превышении полномочий.

Горнолыжный комплекс &quot;Манжерок&quot;.
Горнолыжный комплекс «Манжерок».
altai-republic.ru

Бывшего вице-премьера задержали в конце лета 2020 года. По данным следствия, при строительстве горнолыжного комплекса «Манжерок» чиновники вместе с управлением капитального строительства оформили документы на сумму 505 млн рублей, в том числе подтвердили принятие работ стоимостью 94 млн рублей, которые фактически не исполнялись.

Как уже писал altapress.ru, Роберт Пальталлер долгое время работал в Барнауле — он, в частности, возглавлял «Барнаульский ликеро-водочный завод» и «Барнаульский водоканал».

В 2006 году его пригласили в команду недавно возглавившего Республику Алтай Александра Бердникова — вместе с группой других выходцев из Алтайского края.

Ранее журналисты показали особняк Пальталлера.

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