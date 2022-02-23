Эксперт поведал, какие геополитические карты спутало признание ДНР и ЛНР

Азербайджанский политический обозреватель Асиф Нариманлы заявил РИА «Новости» , что после признания Донецкой и Луганской народных республик все геополитические карты сдвинулись со своих мест.

Подписание указов о признании ДНР и ЛНР в Кремле, 21 февраля 2022 года.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам с заявлением о необходимости признания суверенитета ДНР и ЛНР.

Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании республик, а также поручил обеспечить поддержание мира в Донбассе вооруженными силами РФ.

«Решение России признать независимость ДНР и ЛНР сдвинуло с места все геополитические карты, и, похоже, этот ход Путина стал действительно неожиданностью для Запада, вопреки ранее высказанным утверждениям о том, что, мол, западный блок именно этого и добивается», — подчеркнул Нариманлы.

Он указал, что для понимания динамики развития конфликта необходимо проанализировать приобретения или, наоборот, потери каждого актора от признания ДНР и ЛНР.

Например, администрация президента США Джо Байдена видит Китай в качестве стратегического конкурента и хочет снова собрать западный блок под «зонт» Вашингтона для борьбы с Пекином.

Франция и Германия, имеющие решающее слово в Европе, не собираются принимать этот самый «зонт» США. Более того, эти страны придают особое значение линии сотрудничества с Россией и Китаем.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. kremlin.ru

«Для объединения западного блока нужен был „внешний враг“, и в соответствии с опытом эпохи Холодной войны это могла быть только Россия. Данный тезис и лег в основу сценария Вашингтона по Украине», — отметил политолог.

Франция и Германия, не пожелавшие отказываться от сотрудничества с Россией и Китаем, не стали занимать место на антироссийском фронте.

Именно на это, подчеркнул эксперт, и была направлена наблюдавшаяся в последнее время интенсивная дипломатия президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца с Россией и Украиной, и ожидалось, что она сработает.

«Ведь Россия также использовала Европу в противостоянии с США, углубляя конфронтацию внутри НАТО. В связи с этим признание президентом России независимости Донецка и Луганска спутало все карты», — отметил политолог.

Нариманлы считает, что решение о признании ДНР и ЛНР несет выгоду как для России, так и для США.

«Вашингтон будет использовать этот факт в качестве аргумента в своей риторике относительно „российской угрозы“, которую ранее он применял для объединения Европы под своим „зонтом“. Франция и Германия, возможности маневра которых сузились с окончанием минских переговоров, будут вынуждены объединиться вокруг США. Заявления канцлера Германии о том, что Берлин не выдаст лицензию проекту „Северный поток — 2“, свидетельствуют о постепенном восстановлении трещин внутри западного блока», — уверен обозреватель.

Флаг США. СС0

Главный вопрос: почему Россия, приняв решение о признании ДНР и ЛНР, позволила США получить возможность достичь своих целей в Европе.

«Не исключено, что Путин понял неэффективность посредничества Франции и Германии, а также дипломатии в целом. Но это также похоже на московский гамбит. То есть Кремль сознательно упускает возможность дипломатического маневра в противостоянии с США, расширяет ареал своей деятельности, признавая независимость Донецка и Луганска. В Москве понимают, что Запад не будет воевать за Украину, а возможности Киева также не позволяют им вступить в войну. В таком случае США могут сесть за стол переговоров, чтобы обсудить требования России относительно гарантий безопасности. Даже если Россия не сможет получить все, что она хочет за этим столом, она сумеет добиться принятия Западом ее влияния на постсоветском пространстве. Думаю, что процесс будет развиваться именно в этом направлении. США и Россия могут заочно сформировать Западный и Восточный блок, как это было во время холодной войны. Украина может играть роль буферной зоны в этом процессе. Но в текущем периоде Украина будет и дальше оставаться полигоном геополитического противостояния из-за неверной политики официального Киева», — считает Нариманлы.

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