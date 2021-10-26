Эксперт рассказала, сколько картин из Эрмитажа продали большевики

В 1921 году Совнарком выпустил постановление «О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли». Документ давал возможность продавать предметы искусства. В Эрмитаже действовала специальная комиссия, которая составляла каталоги экспонатов.
Эрмитаж лишился 48 шедевров мирового значения.
В частности, зарубежные покупатели получили картины Рембрандта, Рубенса, Ван Эйка и Ван Дейка.
«Главной гордостью Эрмитажа всегда была голландская коллекция. Но после распродаж наша страна лишилась всех картин Яна Ван Эйка. Сейчас в России их нет совсем. У нас были четыре произведения Рафаэля, а теперь остались только два», — подчеркнула она.
Транспортировка
Несколько картин остались в России из-за проблем при продаже.
Благодаря этому удалось оставить в Эрмитаже картину Рафаэля «Мадонна с безбородым Иосифом». По словам Кантор, картину переложили на холст с дерева, что снижало привлекательность полотна.
«Возвращение блудного сына» Рембрандта не удалось продать из-за размеров картины, которые мешали транспортировке.