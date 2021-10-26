Эксперт рассказала, сколько картин из Эрмитажа продали большевики

В 1921 году Совнарком выпустил постановление «О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли». Документ давал возможность продавать предметы искусства. В Эрмитаже действовала специальная комиссия, которая составляла каталоги экспонатов.

Эрмитаж лишился 48 шедевров мирового значения.

В частности, зарубежные покупатели получили картины Рембрандта, Рубенса, Ван Эйка и Ван Дейка.

«Главной гордостью Эрмитажа всегда была голландская коллекция. Но после распродаж наша страна лишилась всех картин Яна Ван Эйка. Сейчас в России их нет совсем. У нас были четыре произведения Рафаэля, а теперь остались только два», — подчеркнула она.