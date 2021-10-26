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Политика

Эксперт рассказала, сколько картин из Эрмитажа продали большевики

В конце 1920-х годов в СССР началась продажа художественных ценностей из Эрмитажа, рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор, пишет Lenta.ru.

Владимир Путин генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Владимир Путин генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
kremlin.ru

В 1921 году Совнарком выпустил постановление «О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли». Документ давал возможность продавать предметы искусства. В Эрмитаже действовала специальная комиссия, которая составляла каталоги экспонатов.

Эрмитаж лишился 48 шедевров мирового значения.

В частности, зарубежные покупатели получили картины Рембрандта, Рубенса, Ван Эйка и Ван Дейка.

«Главной гордостью Эрмитажа всегда была голландская коллекция. Но после распродаж наша страна лишилась всех картин Яна Ван Эйка. Сейчас в России их нет совсем. У нас были четыре произведения Рафаэля, а теперь остались только два», — подчеркнула она.

Транспортировка

Несколько картин остались в России из-за проблем при продаже.

Благодаря этому удалось оставить в Эрмитаже картину Рафаэля «Мадонна с безбородым Иосифом». По словам Кантор, картину переложили на холст с дерева, что снижало привлекательность полотна.

«Возвращение блудного сына» Рембрандта не удалось продать из-за размеров картины, которые мешали транспортировке.

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