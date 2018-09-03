Эксперты предупредили о невысокой явке на выборы 9 сентября. Причины

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров предупредил, что в Единый день голосования 9 сентября явка на выборах будет сравнительно невысокой из-за скептического настроя россиян, вызванного пенсионной реформой.

«Очевидно, что недовольство пенсионной реформой выразится не только в снижении процента голосующих за правящую партию, но и в снижении электоральной активности. Народ, значительной частью, проголосует ногами», — цитирует Федорова «Интерфакс».

Середина сентября — в целом «не лучшее время для электоральной активности», к тому же россияне до сих пор не оправились от «усталости после больших выборов» (президентских, которые состоялись 18 марта), и вообще «на региональных и местных выборах уровень явки всегда меньше, чем на федеральных», считает Федоров.

«Значительное число наших граждан не видят особой нужды идти и голосовать. Тем более, как показывают все социологические опросы, связь между голосованием на местных, региональных выборах и уровне и качеством жизни самих граждан, прослеживается с большим трудом», — пояснил гендиректор ВЦИОМ.

Он отметил, что оппозиция не успела или не сумела использовать пенсионную реформу для повышения электоральной «привлекательности», поэтому роста численности поддерживающих ее избирателей не зафиксировано, пишет polit.ru.

Это заявление Валерий Федоров сделал 3 сентября в рамках экспертного круглого стола по предстоящим выборам.

Для соблюдения прозрачности досрочных выборов губернатора Алтайского края, которые состоятся 9 сентября 2018 года, установят систему видеонаблюдения на избирательных участках.