«Это другое». Общение Путина и Цивилева без масок в Кузбассе объяснил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор не увидел никаких нарушений в «безмасочной встрече» губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и президента России Владимира Путина, сообщает VSE42 .

Напомним, 6 июля Кузбасс посетил Путин для празднования 300-летия региона — возложил цветы к монументу, приехал в кадетское училище, осмотрел строительство кластера искусств и пришел на торжественный вечер.

После этого местные СМИ сообщили, что губернатор и президент все время общались без масок. Кроме того, без средств защиты от COVID-19 были и сопровождающие.

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что участники мероприятия имеют право не пользоваться средствами индивидуальной защиты.

«Если организовано мероприятие и соблюдены все противоэпидемические требования (расстояние между лицами более 1,5 метров и др.) маску можно снять», — объяснили представители ведомства.

Кстати, в Кемерове президент осмотрел и Ледовый дворец «Кузбасс», в котором накануне открыли пункт вакцинации, но вот добраться туда «смертельно опасно».