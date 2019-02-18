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Политика

Facebook заблокировал страницу RT из-за жалобы CNN

Администрация социальной сети Facebook заблокировала страницу одного из проектов российского вещателя RT. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного редактора телеканала Маргариту Симоньян.

Социальные сети. Facebook.
Социальные сети. Facebook.
CC0

Симоньян сообщила об этом 18 февраля в Telegram-канале:

Facebook заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров.

По данным RT, соцсеть закрыла доступ к странице популярного в США видеоблога In the Now, который является проектом российского RT:

У RT есть проект в Facebook — In the Now. Его делает наша ведущая Анисса Науэй. У In the Now и нескольких его сателлитов более 2,5 миллиарда просмотров видео. Популярный, вирусный проект. Был. После наводки от запрещенной в России пронатовской НКО Marshall Fund за аккаунты In the Now взялся CNN: они позвонили в Facebook и сказали им что-то такое, что люди Цукерберга просто заблокировали аккаунты проекта за то, что они «скрывали связи с Кремлем».

Науэй является главой медиакомпании Maffick Media, которая занимается проектом In the Now и связанными с ним сателлитами (Soapbox, Waste-Ed и Backthen, их страницы также закрыты). В репортаже CNN организацию назвали «принадлежащей Ruptly (дочерней компании RT), и, следовательно, находящейся в кармане у Кремля». По мнению представителей телеканала, большинство контента, выходящего в этой сети, «идеально совпадало с позицией Кремля по многим вопросам», пишет Dailystorm.ru.

Почти одновременно на CNN вышел сюжет, «разоблачающий» связь этих страниц с RT, пишет РИА Новости. При этом компания, которой принадлежат заблокированные аккаунты, не отрицает, что действительно связана с российским СМИ, однако подчеркнула, что никаких правил не нарушала.

Рания Кэлек,
ведущая программы Soapbox, чье шоу было частью Maffick Media:

Если я выступаю против войны, развязанной США, это сразу значит, что меня можно обвинять в связи с Кремлем? Эта истерия по поводу России, в которой мы сейчас находимся, превращается в маккартианство, при котором левые взгляды, антивоенная риторика будут просто причисляться к точке зрения Кремля и его властей.

Маргарита Симоньян,
главный редактор RT:

CNN в очередной раз выступил как правая рука… госдепа, НАТО и всего, что с этим связано. И Facebook выступил также. CNN даже не скрывает, что они сделали свое так называемое расследование, точнее — такой совершенно шантажистского толка материал, по прямой наводке фонда, который финансируется НАТО и госдепом.

<…>

Никто уже не пытается верить в свободу и даже говорить ни о какой-то свободе, это уже открытое геополитическое противостояние, в котором наши медийные площадки выступают настоящим абсолютным орудием. Уж не знаю — для этого ли они создавались, но сейчас по факту это происходит именно так.

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