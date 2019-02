Facebook заблокировал страницу RT из-за жалобы CNN

Симоньян сообщила об этом 18 февраля в Telegram-канале:

Facebook заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров.

По данным RT, соцсеть закрыла доступ к странице популярного в США видеоблога In the Now, который является проектом российского RT:

У RT есть проект в Facebook — In the Now. Его делает наша ведущая Анисса Науэй. У In the Now и нескольких его сателлитов более 2,5 миллиарда просмотров видео. Популярный, вирусный проект. Был. После наводки от запрещенной в России пронатовской НКО Marshall Fund за аккаунты In the Now взялся CNN: они позвонили в Facebook и сказали им что-то такое, что люди Цукерберга просто заблокировали аккаунты проекта за то, что они «скрывали связи с Кремлем».

Науэй является главой медиакомпании Maffick Media, которая занимается проектом In the Now и связанными с ним сателлитами (Soapbox, Waste-Ed и Backthen, их страницы также закрыты). В репортаже CNN организацию назвали «принадлежащей Ruptly (дочерней компании RT), и, следовательно, находящейся в кармане у Кремля». По мнению представителей телеканала, большинство контента, выходящего в этой сети, «идеально совпадало с позицией Кремля по многим вопросам», пишет Dailystorm.ru.

Почти одновременно на CNN вышел сюжет, «разоблачающий» связь этих страниц с RT, пишет РИА Новости. При этом компания, которой принадлежат заблокированные аккаунты, не отрицает, что действительно связана с российским СМИ, однако подчеркнула, что никаких правил не нарушала.

Рания Кэлек,

ведущая программы Soapbox , чье шоу было частью Maffick Media:

Если я выступаю против войны, развязанной США, это сразу значит, что меня можно обвинять в связи с Кремлем? Эта истерия по поводу России, в которой мы сейчас находимся, превращается в маккартианство, при котором левые взгляды, антивоенная риторика будут просто причисляться к точке зрения Кремля и его властей.

Маргарита Симоньян,

главный редактор RT: