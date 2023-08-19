19 августа
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Политика

Федеральный министр Денис Мантуров посетит Алтайский край

С рабочим визитом в Алтайский край приедет зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом сообщают "Вести 22".

Денис Мантуров.
Денис Мантуров.
government.ru

По данным источника, федеральный министр посетит Бийск. Там ему расскажут о реализации проекта первого в России технопарка, созданного на базе фармацевтической компании.

Затем Денис Мантуров отправится на предприятия "Сибприбормаш", ФНПЦ "Алтай", олеумный завод и "Алтайвитамины". К приезду зампреда правительства заводы подготовили выставку собственных разработок.

Ранее Алтай посещал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин. После встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Мишустин пообещал выделить региону 200 млн рублей на улучшение качества воды. Это одна из главных проблем региона.

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