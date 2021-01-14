Фильтры, явки, «паровозы». Чего ждать от выборов в Госдуму и АКЗС в Алтайском крае

Масштабные выборные кампании пройдут в Алтайском крае в 2021 году. Нашему региону, как и другим, предстоит делегировать своих представителей в Государственную Думу. Кроме того, в крае выберут и новый состав заксобрания. О политических ожиданиях в новом году, раскладе сил в регионе и предварительных прогнозах altapress.ru побеседовал с политологом Сергеем Асеевым.

— Сергей Юрьевич , 2021 год ознаменуется большими электоральными кампаниями — в стране пройдут выборы в Госдуму , а в Алтайском крае будет сформирован новый созыв регионального парламента. Какие ожидания у вас от начавшегося политического года? Стоит ли ждать некоего оживления от политических игроков , которые в большинстве своем отметились молчанием в коронавирусный 2020 год?

— Оживление на политическом поле, конечно, неизбежно. Хотя бы потому, что все, кто у нас привязан к политике, вынуждены будут либо пролонгировать свои статусные полномочия и взятую на себя роль в регионе и доказывать свою эффективность, это если мы говорим о власти, либо должны заявить о претензиях на более высокий уровень присутствия, если мы говорим об оппозиции.

Поэтому все, кто в политической сфере заявляет себя в качестве самостоятельных игроков, руководителей определенных центров силы, будут вынуждены демонстрировать как минимум свое присутствие в ходе избирательной кампании.

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

— И когда , по-Вашему , начнется эта демонстрация присутствия?

— Первый этап, заявительный, уже, по сути дела, идет. В крае появились первые баннеры от отдельных партий и депутатов Госдумы. Также мы видим искусственно создаваемые инфоповоды, когда депутаты в рамках дружественных СМИ пытаются заводить некоторые отчеты об уже предшествующих этапах своей деятельности и обозначают некие перспективы на 2021 год.

Скорее всего, до марта мы будем видеть от них просто модель инфоповодов. Однако затем будет реализовываться модель статусного позиционирования. Будут анонсироваться цели, задачи и установки, чтобы эти игроки могли мобилизовывать своих сторонников, а где-то на упреждение играть против своих противников.

— Где Вы ожидаете более конкурентного политического соревнования — на выборах в Государственную Думу или в заксобрание?

— Понятно, что думская кампания всегда более ресурсно обеспечена. Туда приходят игроки совсем с другими установками и возможностями, нежели на региональных выборах. При этом в рамках публичной политики на округах при наличии жесткой конкуренции многие из действующих депутатов Госдумы могут столкнуться с проблемой.

Выборы. Олег Богданов

Но понятно и то, что конкуренция возможна только там, где кандидаты примерно равны по ресурсам и доступу к ним.

— Здесь стоит говорить о конкуренции внутрипартийной или межпартийной?

— Внутрипартийная конкуренция — латентна. И по сути дела, мы о ней знать не будем, поскольку все процедуры праймериз просто констатируют те рейтинги, которые отражают внутрипартийные соглашения.

Конкуренция же в рамках идеологических размежеваний, то есть межпартийная, видна куда сильнее.

Выборы. Михаил Хаустов

— Если говорить про партии на грядущих выборах , то основными игроками в Алтайском крае остается «парламентская четверка», или на региональных выборах гипотетически способны выстрелить какие-то новые объединения?

— Конечно, можно говорить о примере соседней Новосибирской области и 2020 года, когда мы видели появление проекта «Новые люди» и ряда других проектов, которые демонстрировали оживление политической сферы. Но при этом чаще всего это проекты-спойлеры и проекты-однодневки.

В рамках же консервативных регионов, где существует сложившийся доступ к административным ресурсам, те партии, которые будут иметь дело с требованием сбора подписей избирателей, прохождение этой процедуры будет очень проблематичным.

Сложными эти фильтры будут и для независимых кандидатов.

В целом, сложившаяся избирательная система представляет собой в известной степени административный ценз отсечки лишних раздражителей. И принципиально его сложно переломить.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

Поэтому я думаю, что вся борьба в Алтайском крае ожидается в рамках уже сложившихся конкурентов.

— В прошлом году система проведения выборов в России претерпела известные законодательные изменения. Как считаете , практика многодневного голосования каким-то образом скажется на результате?

— В качестве процедурного компонента — однозначно, да. Говоря о направленности и о том, чтобы использовать это в свою пользу, у партий должны быть как кадровые ресурсы, по мобилизации и контролю, так и ресурсы административные.

В этом отношении ситуативно явка может использоваться в разных направлениях и выиграет от этого тот, кто способен контролировать своих сторонников и может более последовательно обеспечивать их включенность в голосование.

Понятно, что оппозиционные партии, за которые избиратели часто голосуют эмоционально, в этом плане будут проигрывать.

В Барнауле прошел наномитинг «За честные выборы». Анна Качурина

— Говоря о прогнозируемой явке на предстоящих выборах , нельзя не брать во внимание фактор коронавирусной инфекции. У нас в регионе и без того явка не очень большая. Может ли COVID-19 отпугнуть людей от выборов?

— Думаю, что сегодня при появлении вакцины и более-менее вменяемой системы реагирования на ковидные вызовы, это может уйти на второй план. Население в известной степени уже адаптировано и ограничительные меры достаточно спокойно воспринимаются общественностью, а значит не так сильно влияют на какие-то знаковые процессы.

— Алтайский край на политической карте страны славится своим протестным голосованием и относительно низким результатом , который получает правящая партия. Стоит ожидать , что избиратель в регионе вновь покажет свое недоверие власти в сравнении с другими субъектами Федерации?

— Говорить о динамике очень сложно, поскольку мы говорим об осени этого года. Повлиять на настроение населения может любой событийный фон. Понятно, что представители власти будут делать громкие знаковые заявления социально-экономического характера.

Выборы в Барнауле. Михаил Хаустов

И, думаю, что это будет подкрепляться вливанием в этом направлении определенных ресурсов, чтобы получить положительный электоральный фон. Однако даже одно событие и казус могут существенно повлиять на общую ситуацию.

— Как думаете , будет ли в 2021 году реализовываться практика «паровозов»? Проще говоря , пойдет ли Жириновский , как обычно , в АКЗС во главе списка ЛДПР?

— Вариант с Жириновским — необсуждаемый, поскольку после определенного переформатирования регионального отделения ЛДПР у них просто нет знаковых фигур.

Также понятно и то, что эта технология была, есть и будет актуальной в том числе и для малых партий, поскольку у них очень короткая «лавочка» и есть всего несколько раскрученных лиц.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

Говорить о том, насколько это будет актуально для более знаковых проектов — сложно. Здесь все будет ситуативно. Но если говорить о руководителях российских регионов, то они будут иметь возможность не быть причастными к выборам, поскольку назначение технократов способствует эффективности социально-экономической модели, но не публичной.

— Если уж речь пошла о региональном руководстве , то губернатор Виктор Томенко максимально дистанцируется от кампании и в Думу , и в АКЗС?

— Это выгодно для сохранения имиджа. В этом отношении ему выгоднее быть хорошим администратором, который реально занимается экономикой, а не политикой. В конце концов, в случае участия губернаторов в выборах в представительные органы чаще всего потом приходится отказываться от мандатаов, а это наносит имиджевый удар. А проблем ведь и так хватает в других сферах.

— К слову , сегодня в телеграм-каналах активно обсуждается информация о том , что Виктор Томенко якобы имеет перспективы осенью этого года покинуть пост губернатора. По-Вашему , есть основания для этого?

— Мне кажется, что тема «когда отставят губернатора» — это любимый повод поговорить в Алтайском крае. Понятно, что после избирательных кампаний в тех регионах, где власть получила провальные результаты, жаждут крови. Но пример того же Александра Карлина (бывший губернатор Алтайского края — прим. ред.) показывает, что это не так. Прямой привязки к этому нет.

Виктор Томенко и Александр Карлин. Анна Зайкова

— А каков Ваш предварительный прогноз относительно осенних выборов. Каким-то образом смена раскладов в регионе ожидается?

— Понятно, что действующий расклад устраивает одних и не устраивает других. Я думаю, что в сложившейся ситуации очень существенные силы будут брошены против возможного усиления коммунистов, поскольку все другие партии к выборам 2021 года подходят с более сложным ресурсным обеспечением, чем в том же 2016 году.

Поэтому мне кажется, что основное противостояние будет вестись между провластной моделью и коммунистами. Как оно завершится — посмотрим.