Выход из зоны комфорта. О чем говорят перемены в администрации Барнаула и что это даст горожанам

Барнаул вскоре отпразднует свой юбилей. Очередной год жизни краевой столицы запомнился появлением нового градоначальника. Вячеслав Франк давно работает в барнаульской мэрии, но получение статуса первого лица объективно заставляет его меняться. Можно ли говорить об эволюции чиновника, какие сигналы дают многочисленные отставки и назначения в мэрии и стоит ли видеть в этом перемены во взаимодействии власти и общества в Барнауле — в материале altapress.ru.

Преемственность и пресловутая вертикаль

Каким главой города будет Вячеслав Франк, наблюдатели общественно-политической жизни Алтая, задавались сразу же после того, как депутаты Барнаульской думы наделили его полномочиями руководителя мэрии.

Впрочем, сам Вячеслав Генрихович в день своего избрания на должность не преминул обозначить свое место во властной вертикали. В первом интервью новоиспеченный глава города заявил, что губернатора Алтайского края Виктора Томенко он воспринимает как своего начальника.

«Мы должны исполнять обязанности, понимая, что у нас одни и те же задачи. Хотя у губернатора их, конечно, больше», — добавил Франк.

Этот реверанс в сторону краевых властей, конечно, был предсказуем. Все-таки все мы живем в стране с пресловутой вертикалью власти.

Виктор Томенко и Вячеслав Франк. altairegion22.ru

Кроме того, Вячеслав Генрихович обозначил и курс на преемственность в работе горадминистрации. «Я буду продолжать ту работу, которая велась», — заявил мэр.

Многие, комментируя обретение Барнаулом нового главы, начали проводить аналогии, связанные с тем, что прежний городской голова Сергей Дугин был человеком экс-губернатора Александра Карлина, а новый мэр — человек, поставленный под персону Виктора Томенко.

Впрочем, Вячеслав Франк продекларировал не только идею подчинения региональной власти, но и намекнул на предстоящие перемены в самой городской администрации.

Так, им было анонсировано изменение структуры мэрии. «Мы будем пробовать ее менять. Здесь основной принцип — не навредить. Процесс не быстрый… Может быть, произойдет и перераспределение должностных обязанностей. Может быть, изменится структура комитетов», — подчеркнул градоначальник.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Кроме того, в своем первом общении с журналистами в качестве главы города Вячеслав Франк неоднократно акцентировал внимание на том, что намерен «много советоваться». В качестве «советчиков» он назвал и региональное правительство, и депутатский корпус, и широкую общественность.

Что же касается вопроса увольнения конкретных людей из администрации города, то на этот счет глава краевой столицы заявил, что не планирует никого сразу отправлять «на выход».

Впрочем, как оказалось, многие сами нашли выход из коридоров мэрии…

Новые назначения и коррупционные скандалы

Первый месяц работы на посту градоначальника выдался для Вячеслава Франка богатым на события. Так, в мэрии появились два новых заместителя руководителя администрации, одним из которых стал лидер городских единороссов Юрий Еремеев, а вторым — финансист Мария Кулагина.

Администрация Барнаула. altapress.ru

Новый руководитель появился и у специализирующегося на муниципальных строительных заказах «Барнаулкапстроя». Здесь смена начальства произошла на фоне громкого коррупционного скандала.

По версии Следственного комитета, прежний глава «Барнаулкапстроя» Александр Канаков получил особо крупную взятку. Причем по делу о лихоимстве вместе с Канаковым пошел и замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

Как указывали в СКР, высокопоставленный чиновник, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с гендиректором «Барнаулкапстроя» получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей.

Также стены городской администрации «сотрясло» уголовное дело, возбужденное в отношении теперь уже бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба г. Барнаула» Виталия Иконникова и его отца.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Родственников обвинили в незаконном предпринимательстве, нелегальный доход от которого составил почти 10 млн рублей.

В итоге менять руководителя пришлось и здесь — МУП возглавил Владислав Колчин.

Череда новых назначений в мэрии краевой столицы продолжилась. В плеяде персон, получивших новые должности, можно назвать следующие имена:

Оксана Финк — заместитель главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям;

Антон Воробьев — председатель комитета по строительству , архитектуре и развитию города Барнаула;

архитектуре и развитию города Барнаула; Максим Полежаев — заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям ( назначен вместо Сергея Демина);

назначен вместо Сергея Демина); Светлана Мосина — управляющая делами администрации города Барнаула , председатель организационно-контрольного комитета;

председатель организационно-контрольного комитета; Евгений Ноздрачев — председатель комитета по развитию предпринимательства , потребительскому рынку и вопросам труда.

Мэрия Барнаула. Олег Богданов

Обращает на себя внимание тот факт, что все из перечисленных чиновников относятся к новому поколению управленцев. Их возраст колеблется в пределах 40 лет. Отсюда напрашивается вывод, что в городской администрации сознательно начали придерживаться тренда на омоложение чиновничьей когорты.

Полезный опыт и коллегиальность

Впрочем, судя по происходящему в коридорах мэрии, со стороны Вячеслава Франка запрос существует не только на молодых администраторов, но и на опытные кадры.

В начале августа стало известно, что новый глава Барнаула создал группу общественных советников. Целью новой структуры является «подготовка, обсуждение, выработка рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, привлечение профессионального опыта работы квалифицированных специалистов».

Показательно, что координатором рабочей группы общественных советников главы города Барнаула стал бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков, снискавший славу хозяйственника и знатока реального сектора экономики.

Александр Суриков. Анна Зайкова

Появление в городе группы советников можно считать весьма значимым событием. Уже исходя из названия данной структуры, можно предположить, что Вячеслав Франк демонстрирует свою готовность именно советоваться с авторитетными людьми относительно того, как развивать город.

В этот же тренд укладывается и анонсированный мэрией процесс формирования коллегии при администрации города. Такой институт ранее существовал при главе города, но ушел в небытие.

Вячеслав Франк, по всей видимости, всерьез задумался перезагрузить эту совещательную структуру с тем, чтобы выносить на ее обсуждение ключевые вопросы жизни краевой столицы.

В актив новому главе города можно записать и посылы, которые он сформировал перед новым созывом городской Общественной палаты. В частности, градоначальник заявлял: «Общественная палата — это инструмент очень востребованный всеми ветвями власти — и депутатским корпусом, и исполнительной властью, и барнаульцами. Важно, что Общественная палата объективно оценивает все городские проблемы и помогает властям в их решении. Уверен, что заложенные годами традиции во взаимодействии с Общественной палатой будут сохранены и мы продолжим работать на благо города Барнаула».

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Город обретает хозяина

По словам политолога Константина Лукина, изменения, произошедшие в городской администрации в последние месяцы, говорят о том, что в краевой столице постепенно меняются управленческие подходы.

Причем, как считает эксперт, роль первого лица в этом процессе очень значима.

«Вячеслав Франк демонстрирует, что сам существенно меняется как управленец и выходит из зоны комфорта. Он становится более публичным, берет на себя ответственность, делая программные заявления по тому или иному поводу», — указывает собеседник.

Константин Лукин добавляет: «Ощущается, что город обрел если еще не хозяина, то крепкого хозяйственника. Видно, что новый глава Барнаула старается вникать во все вопросы, касающиеся жизни краевой столицы».

Константин Лукин. Анна Зайкова

Высказывается эксперт и относительно обновления управленческой команды. «Если мы посмотрим на последние назначения в мэрии, то увидим, что посты занимают весьма молодые люди. Это тренд на омоложение. При этом демонстрируется и готовность прислушиваться к проверенным людям. Молодость и опыт, на мой взгляд, это тот сплав, который способен дать хороший результат», — уверен политолог.

Что же касается факта, что администрация Барнаула встроена в существующую вертикаль власти и едва ли является автономной структурой, то по этому поводу Константин Лукин отмечает: «Сегодня муниципалитеты не способны выживать по одному. Чем честнее и открытие муниципалитет будет работать с регионом, тем лучше будет конечный результат».

Системность и диалог

Зампредседателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко, высказываясь о работе городской администрации во главе с Вячеславом Франком, оценил действия исполнительной ветви власти в краевой столице положительно.

Сергей Струченко. www. duma-barnaul.ru

Говоря о персоне главы города, представитель депутатского корпуса напомнил, что за ним стоит богатый управленческий опыт.

«Мы хорошо знаем Вячеслава Генриховича по работе в администрации и можем оценить его системный подход. Мы видим, что новая команда активно формируется, а поставленные цели и задачи реализуются», — отмечает Струченко.

Особенно вице-спикер БГД акцентирует внимание на том, что сегодня мэрия краевой столицы работает в тесном взаимодействием с городским представительным органом, что в конечном итоге позитивно сказывается на развитии муниципалитета.

Динамика на грани фола

Депутат городской думы от «Справедливой России» Оксана Молодых, комментируя изменения, произошедшие в администрации Барнаула за последние месяцы, отмечает, что динамика в коридорах власти действительно имеет место.

Оксана Молодых. Анна Зайкова

«В кадровых назначениях есть позитивные моменты, и некоторые из них можно оценить положительно. Однако, по моему мнению, не всегда включение новых людей в управленческую сетку происходит, исходя из их профессионализма», — говорит народная избранница.

В данном случае собеседница допускает, что при некоторых назначениях не остается без внимания социальный статус тех или иных персон и их вероятная приближенность к сильным мира сего.

Кроме того, Оксана Молодых склонна говорить о том, что все больше за последние месяцы в городе заметны реверансы в сторону строительного бизнеса.

В том случае, если со стороны мэрии действительно наметился тренд на лоббирование интересов застройщиков, то, по мнению депутата, этот процесс несет в себе вполне очевидные риски.

Администрация Барнаула. altapress.ru

Зима покажет

А вот политолог Михаил Литвинов, делясь своими впечатлениями от работы городских властей во главе с Вячеславом Франком, отметил, что своеобразным испытанием на прочность и мерилом для администрации станет предстоящая зима.

«Так уж повелось в нашем городе, что зима покажет, кто и как работал», — указывает собеседник. По его словам, именно самый суровый сезон способен продемонстрировать эффективность управленцев не на словах, а на деле.

Также Михаил Литвинов остановился на проблеме, что перемены в администрации города мало интересуют простых людей. Гражданам куда важнее видеть, что их жизнь становится комфортнее и проще.

А вот с этим в городе есть проблемы. В качестве примера политолог привел пробки, которые резко возросли с приходом осени.

Михаил Литвинов. vk.com.

«Каждый день все мы видим, как город стоит в заторах. Взять тот же Павловский тракт. Есть несколько участков, при расширении которых эту проблему можно если не решить, то хотя бы сгладить. И вот здесь бы городским властям проявить инициативу и взяться за решение вопроса, но такой инициативы, к сожалению, пока что не видно», — отмечает эксперт.

По словам собеседника, именно такие очевидные и ясные вещи показывают, чего стоят все назначения и отставки, амбициозные проекты и начинания, исходящие из кабинетов власти.

Если же говорить о более длительной перспективе, чем предстоящая зима, то, наверное, нельзя не отметить, что впереди краевую столицу ждет десятилетка перед трехвековым юбилеем.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Пожалуй, любой барнаулец, празднуя 300-летие своего города, хотел бы, чтобы он был комфортным местом, где каждый может реализовать себя, не уезжая в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург или за границу.

Но для того, чтобы так было, действующей управленческой команде уже сейчас нужно не просто разрабатывать стратегию развития города, а активно реализовывать конкретные шаги, плоды которых будут очевидны и явственны, а у общественности сложится понимание того, что Барнаул — не место, из которого надо «валить».