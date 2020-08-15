«Я не такой уж страшно примерный». 10 знаменитых цитат политика Александра Сурикова к его 80-летию

Александр Суриков — долгожитель в политике. И нельзя сказать, что в алтайской: он два срока был губернатором края, а послом России в Белоруссии — 12 лет. У него было много политических оппонентов. Но они уважали его за то, что он мог без страха разговаривать с сотнями недовольных граждан, никогда не отказывался от диалога и не боялся принимать решения. 15 августа ему исполнилось 80 лет.

Редакция Altapress.ru поздравляет его с юбилеем и вспоминает его знаменитые высказывания.

Об отставке правительства в 1999 году

«Бардак и вакханалия» — так Александр Суриков, будучи губернатором Алтайского края, назвал в 1999 году отставку главы правительства РФ Сергея Степашина. Президента России Бориса Ельцина он критиковал не раз.

На этот раз он заявил, что президент, вместо того, чтобы укреплять позиции исполнительной власти, от которой во многом зависит благополучнее государства и народа, постоянно снимает с должности всех членов правительства.

О стиле правления Александра Карлина

— Это был не авторитарный способ управления. Это было что-то похожее на средние века. Если ты не придерживаешься правильной точки зрения, то ты еретик и подлежишь сожжению на костре. Руководитель не терпел никаких точек зрения, кроме его собственной.

Александр Суриков Анна Зайкова

О написании воспоминаний

— От написания мемуаров воздержусь. Я делал свое дело, и мне этого достаточно. Я понимаю, когда мемуары пишут президенты стран. А если все начнут, чернил и бумаги в стране не хватит.

— Я не сторонник мемуаров. Не такой уж я выдающийся человек. И не такой уж страшно примерный.

О векторе развития России

— Мы должны понимать, что мы все евроориентированы. И Россия тоже. Мы — европейцы. И задача России — выстроить стратегические партнерские отношения с Евросоюзом. Но на равных условиях. Не так, как выстраивала отношения, например, Болгария. Которая сейчас ликвидировала вообще все в пользу промышленности развитых стран Европы.

Александр Суриков Анна Зайкова

Об игорной зоне на Алтае

— Макао в южном Китае, там играет вся элита Юго-Восточной Азии. В самом Лас-Вегасе играет вся американская элита. Европейская элита играет в Монако, в том числе и российские олигархи. Создание центра в Алтайском крае — для кого? Для России? Для сибиряков? Но у нас в Сибири такой элиты-то мало. Есть вопросы.

О демократии в России

— В России озадачены демократизацией общества. Но мы должны понимать, что в нищем обществе демократия родиться не может — только тоталитаризм. Надо изначально заботиться о росте благосостояния общества. Только тогда оно становится более свободным — без усилий сверху.

Такой тренд у нас есть. С 2000-х годов благосостояние россиян подросло, хотя показателей США и Европы мы еще не достигли. Ну, и политические вожжи нужно немножко приспускать.

Александр Суриков Анна Зайкова

О своем проигрыше Михаилу Евдокимову на губернаторских выборах в 2004 году

— Люди, наверно, все-таки поверили Михаилу. Он ведь — хороший артист. Он безукоризненно сыграл роль нового Моисея, который поведет Алтайский край в какое-то новое будущее. Он неплохой человек, но все, кто пришли с ним… Его первый зам Баклицкий уже отхватил наказание в восемь лет.

О гибели Михаила Евдокимова

— Я не думаю, что это кому-то было выгодно. Это же всегда горе дикое — гибель человека. Да еще и гибель губернатора и уважаемого артиста. Но и самим нужно быть более осторожным в своем поведении, не ездить на таких сумасшедших скоростях.

Тот Mersedes мы купили у энергетиков за долги — за 500 тыс. рублей, на нем гости ездили. Это просто трагическая случайность, вызывающая, в том числе и у меня, глубочайшую жалость.

Александр Суриков , посол. Анна Зайкова

О том , что Суриков , будучи губернатором , якобы не пускал инвесторов

— Это новость для меня. Безусловно, мы их привлекали. Не кто-то, а инвесторы запустили пятую коксовую батарею в Заринске, дали второе дыхание вагоностроительному заводу.

Не кто-то, а инвесторы вложили деньги в начало развития цветной металлургии в крае — после расконсервации рубцовского месторождения. Не кто-то, а инвесторы построили дорогу Алтай-Кузбасс. Не кто-то, а инвесторы создали мощнейшую продовольственную переработку. Зачем ерунду говорить?

О критике со стороны СМИ

— Без критики ничего в мире не происходит. В отдельных государствах власти иногда до того бронзовеют, что это приводит к тому, что мы сегодня наблюдаем в арабском мире. Это происходит в том числе из-за отсутствия критики. Относиться к СМИ надо разумно: выслушать критику, просеять ее, поискать конструктивные зерна, которые затем могут дать всходы в виде улучшения жизни людей. И сказать СМИ: вот тут вы были правы, а вот тут — извините.

Александр Суриков Анна Зайкова

О братском белорусском народе

— Народы у нас братские, я уверен в этом. И украинцы, кстати, тоже. Но там с руководством договориться не получается, и общество уже расколото. А в Белоруссии на 1 января 2018 года 65% населения были за союз с Россией".