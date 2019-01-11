«От мемуаров воздержусь»: экс-губернатор Алтайского края рассказал о планах и пенсионной реформе

Александр Суриков, экс-губернатор Алтайского края и экс-посол России в Республике Беларусь, рассказал altapress.ru, почему вернулся в Барнаул, что думает об агрессии в обществе и что его настораживает в соцсетях.

Краткое содержание

«Нужна свобода маневра»: о команде нового губернатора

— Кого Виктору Петровичу увольнять, а кого оставлять — дело его, ему же работать. Он полгода проработал с людьми. Кто-то ему пришелся по душе. Кто-то разделяет его задумки. Я отношусь к этому спокойно. Те, кто прежде утратил инициативу, получили возможность ее проявить. Им просто надо дать свободу маневра.

Я присматриваюсь к этой команде. Пока она только прирабатывается. Но уже есть пожелания. Надо более серьезно готовиться к темам, погрузиться в материал. Можно уже высказывать какие-то более глубокие вещи.

«Подлежали сожжению»: о стиле управления Карлина

— Это был не авторитарный способ управления. Это было что-то похожее на средние века. Если ты не придерживаешься правильной точки зрения, то ты еретик и подлежишь сожжению на костре. Руководитель не терпел никаких точек зрения, кроме его собственной.

Александр Суриков Анна Зайкова

«Дом здесь»: о предложении остаться в Белоруссии

— Дома в Белоруссии у меня нет. Хотя предложение остаться было — просто жить. Работать я уже больше не собирался. Но я не остался там. Я вырос в Алтайском крае, здесь корни моих детей. Для меня это дом.

«Чем смогу — помогу»: о планах

— Может быть, в этом году создам организацию, где я сам буду консультировать людей, которые попали в тяжелое социальное или экономическое положение. Консультации будут бесплатные. Чем смогу помогу, посоветую. Не сидеть же дома.

От написания мемуаров воздержусь. Я делал свое дело, и мне этого достаточно. Я понимаю, когда мемуары пишут президенты стран. А если все начнут, чернил и бумаги в стране не хватит. Нет, не горю желанием.

Александр Суриков Анна Зайкова

«Не вижу ограничителей»: о соцсетях

— К соцсетям я отношусь серьезно. В том смысле, что не вижу в этом пространстве ограничителей. А они зачастую становятся инструментом свержения властей и потрясений. Нужны сдерживающие механизмы. И это не запреты. Запретить можно все что угодно, оно все равно будет жить в тех или иных формах. Нужно понимать, как именно регулировать правила игры. И законодательными и административными мерами здесь не отделаешься. Нужно находить решение, подход к обществу такой, чтобы информация в соцсетях не вела к потрясениям народов.

Хотя для представителей власти в соцсетях можно ввести ограничения: чтобы они, чихая, в сеть не чихали. Если человек обличен полномочиями, если на него возложены обязанности, высказываться нужно только по делу.

«Возникает напряжение»: об агрессии в обществе

— У людей накопилась усталость. Несколько лет мы жили развиваясь, росло благосостояние общества. С 2014 года и социально-экономические показатели, и доходы населения стали идти стабильно вниз. И это стало откладывать отпечаток на мироощущение человека. Он в магазин приходит — вот те раз — рассчитывал что-то купить, а не получается. И не только он сам, но и вся его семья. Ладно, год можно потерпеть, два, даже три. Но уже четыре. И говорят, что будет еще хуже.

К тому же запустили неудачно пенсионную реформу. Она не отвечает логике, честно говоря. С одной стороны, говорится о высоких технологиях, роботизации, цифровой экономике. А это — сокращение рабочих мест. То есть надо думать, куда высвобождающихся людей устроить, работающее население. Ведь новых предприятий создается не так много. А тут говорят тем, кто уже должен идти на пенсию: «Вы еще 5 лет поработайте, мы и вас устроим». Куда?

Такого рода реформы могут проводиться на стадии интенсивного развития экономики. Тогда человек, которому откладывают пенсию, понимает, что потом у него эта пенсионная выплата будет высокой. Он сам и общество в целом хорошо зарабатывают, человек может даже что-то откладывать. А когда он ожидает 13 тысяч и плюс тысячу, у него, конечно, сплошной негатив.

Возникает напряжение. А оно всегда выплескивается в негативное отношение к окружающей жизни. А она всегда связывается с властью, хоть ты убейся.

Александр Суриков Анна Зайкова

«Уже не бренд»: об алтайских сырах

— Мы сокращаем производство молока. А это значит, что мало натуральной молочной продукции. Скажем, сыры алтайские, о которых все говорят, что они — наш бренд. Но они уже не бренд. Натуральных сыров здесь практически не осталось. Они производятся с большим добавлением растительных, пальмовых масел. Мы теряем бренд. Да, какие-то производства сохранили качество, но большинство нет.

В советские времена мы производили около 30 тысяч тонн высококачественных сыров. Сейчас вроде производим 45 тысяч тонн, но это не молочные сыры. Во всяком случае не все.

«Не в языческом Китае»: об общих целях России и Белоруссии

— Россия имела договор о стратегическом партнерстве с Европой до 2008 года. Но потом случились события в Грузии. Начали вновь над ним работать, но помешали события на Украине. Но Россия выступает за то, чтобы восстановить этот стратегический документ. Ведь мы ближе к европейскому сообществу с точки зрения происхождения и образа жизни. И Белоруссия так же. Наша главная задача — восстановить отношения с Евросоюзом, как и у Белоруссии. Дело во времени. Вы, что, нас видите в языческом Китае, что ли? Нет.

Александр Суриков Анна Зайкова

«Есть еще порох»: о будущем Лукашенко

— Я уверен, что в 2020 году Александр Григорьевич пойдет на выборы и практически уверен, что он на них победит. Нет сейчас равнозначной фигуры. Конечно, вопросом смены президента придется заниматься, но за горизонтом 2020 года. Лукашенко, в общем-то, даже моложе, чем Владимир Владимирович у нас. Есть еще порох.

«Лучшей жизни»: пожелание

— Я хочу пожелать землякам в 2019 году лучшей жизни. Чтобы власть, которая пришла, переломила ситуацию в регионе, сформировала больше позитивного в экономике Алтайского края, а это приведет к улучшению жизни. И, конечно, чтобы все желания исполнились.