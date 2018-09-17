От скромности до «Христос воскрес»: как проходили инаугурации прежних губернаторов Алтайского края

Александр Суриков — сама скромность
Первая инаугурация губернатора в крае состоялась в 1996 году. Тогда выборы впервые выиграл Александр Суриков. Церемония прошла спокойно и, как вспоминают очевидцы, обыденно. В большом зале администрации края, где в то время проходили сессии АКЗС, Суриков зачитал присягу. После этого прошел небольшой фуршет для узкого круга.
Второй раз Суриков вступил в должность в 2000 году, также в большом зале «голубого дома». Ему традиционно вручили удостоверение, он зачитал клятву. И торжество закончилось.
Михаил Евдокимов — с размахом и «звездами»
Сенсационно выигравший у Сурикова Михаил Евдокимов вступил в должность 14 апреля 2004 года. Инаугурация «народного губернатора» проходила в краевом театре драмы.
На церемонии ожидали высоких гостей, чуть ли не президента Владимира Путина. Однако в итоге не приехали ни он, ни руководители большинства соседних регионов. Путин и его полпред в Сибирском федеральном округе — тогда Леонид Драчевский — ограничились телеграммами. Регионы представляли сплошь заместители и помощники глав.
Председатель крайизбиркома, в то время это была Ольга Агафонова, вручила Евдокимову удостоверение главы администрации края. В ответ тот сказал, что всегда волнуется, когда выходит на сцену, но в этот раз волнуется как никогда, потому что осознает ответственность перед земляками, а она «по любому выше» простой ответственности. И прочитал клятву.
Депутат Госдумы Николай Харитонов поздравил Евдокимова, назвав его «коренным алтайцем». Его слова подхватил представитель Приморского края: «Пусть под вашим руководством алтайцы живут весело и красиво».
Хитом церемонии стало выступление Епископа Барнаульского и Алтайского преосвященнейшего Максима. Он огласил зал восклицанием: «Христос воскресе!» (11 апреля была Пасха). Полный партер политического бомонда дружным хором отозвался: «Воистину воскресе!» Священнослужитель произнес поздравление, подарил губернатору икону и повторил: «Христос воскресе!». «Воистину воскресе!» — вновь ответили собравшиеся.
Актер и друг Евдокимова Александр Михайлов рассказал загадочную историю про своего друга-десантника Витю, который во время предвыборной компании Евдокимова «очень рисковал жизнью, потому что тогда полетели бы головы».
Александр Михайлов,
артист:
Я не забуду этого ощущения, когда он пришел и говорит: «Вызвал генерал, седой. Обнял меня, полковника, и говорит: «Спасибо, Витюша, ты идешь за правое дело. И оба заплакали».
Евдокимову дарили в основном картины. Актер Валерий Золотухин преподнес пасхальное яичко, которое раскрасил сам. Гость из Дагестана подарил саблю, которую заказывали у лучшего мастера республики, и станцевал лезгинку. Евдокимов не удержался и тоже исполнил несколько па. А потом еще спел дуэтом с композитором Олегом Ивановым песню про любовь к родному краю и про то, что нелишним бывает иногда пропустить рюмочку.
Александр Карлин — торжественно, но сдержанно
Предыдущий губернатор вступал в должность трижды.
Первый раз — в 2005 году, когда президент назначил его главой региона после гибели Евдокимова. Церемония прошла в большом зале администрации края.
Процедура была короткой, протокольной: Любовь Бурда, заместитель полпреда президента, представила кандидатуру Карлина депутатам АКЗС. А после голосования губернатору вручили удостоверение. Он произнес слова присяги, и на этом церемония закончилась.
Вторая его инаугурация прошла в 2009 году, в отремонтированном театре драмы. И первая, и вторая церемонии заняли менее часа.
Вступление в должность в 2014 году (тогда Александра Карлина впервые избрали главой региона всенародно) также прошло в театре драмы. Инаугурация длилась 25 минут. Зал был полон — некоторые гости даже стояли в проходах.
Как должна проходить инаугурация?
Согласно уставу края, процедура вступления в должность должна проходить в торжественной обстановке, в присутствии депутатов АКЗС, судей, глав городов и районов, представителей госорганов и гражданского общества. Традиционно в ней участвуют также депутаты Госдумы, сенаторы и директора предприятий.
Текст присяги
«Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной закон) Алтайского края и законы Алтайского края».