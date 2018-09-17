От скромности до «Христос воскрес»: как проходили инаугурации прежних губернаторов Алтайского края

17 сентября состоится инаугурация нового губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Altapress.ru вспоминает, как предыдущие главы регионов вступали в должность: кто скромно, а кто с размахом.

Александр Суриков — сама скромность

Первая инаугурация губернатора в крае состоялась в 1996 году. Тогда выборы впервые выиграл Александр Суриков. Церемония прошла спокойно и, как вспоминают очевидцы, обыденно. В большом зале администрации края, где в то время проходили сессии АКЗС, Суриков зачитал присягу. После этого прошел небольшой фуршет для узкого круга.

Второй раз Суриков вступил в должность в 2000 году, также в большом зале «голубого дома». Ему традиционно вручили удостоверение, он зачитал клятву. И торжество закончилось.

Михаил Евдокимов — с размахом и «звездами»

Инаугурация Михаила Евдокимова. Олег Богданов Губернатор Евдокимов: банкет после инаугурации. Губернатор Евдокимов: банкет после инаугурации. Вручение сабли стало украшением губернаторской инаугурации Над заказом Халика Халиковича мастер Магомедов трудился около месяца , чем изрядно потрепал нервы представителю республики в Алтайском крае

Сенсационно выигравший у Сурикова Михаил Евдокимов вступил в должность 14 апреля 2004 года. Инаугурация «народного губернатора» проходила в краевом театре драмы.

На церемонии ожидали высоких гостей, чуть ли не президента Владимира Путина. Однако в итоге не приехали ни он, ни руководители большинства соседних регионов. Путин и его полпред в Сибирском федеральном округе — тогда Леонид Драчевский — ограничились телеграммами. Регионы представляли сплошь заместители и помощники глав.

Председатель крайизбиркома, в то время это была Ольга Агафонова, вручила Евдокимову удостоверение главы администрации края. В ответ тот сказал, что всегда волнуется, когда выходит на сцену, но в этот раз волнуется как никогда, потому что осознает ответственность перед земляками, а она «по любому выше» простой ответственности. И прочитал клятву.

Депутат Госдумы Николай Харитонов поздравил Евдокимова, назвав его «коренным алтайцем». Его слова подхватил представитель Приморского края: «Пусть под вашим руководством алтайцы живут весело и красиво».

Хитом церемонии стало выступление Епископа Барнаульского и Алтайского преосвященнейшего Максима. Он огласил зал восклицанием: «Христос воскресе!» (11 апреля была Пасха). Полный партер политического бомонда дружным хором отозвался: «Воистину воскресе!» Священнослужитель произнес поздравление, подарил губернатору икону и повторил: «Христос воскресе!». «Воистину воскресе!» — вновь ответили собравшиеся.

Актер и друг Евдокимова Александр Михайлов рассказал загадочную историю про своего друга-десантника Витю, который во время предвыборной компании Евдокимова «очень рисковал жизнью, потому что тогда полетели бы головы».

Александр Михайлов,

артист:

Я не забуду этого ощущения, когда он пришел и говорит: «Вызвал генерал, седой. Обнял меня, полковника, и говорит: «Спасибо, Витюша, ты идешь за правое дело. И оба заплакали».

Евдокимову дарили в основном картины. Актер Валерий Золотухин преподнес пасхальное яичко, которое раскрасил сам. Гость из Дагестана подарил саблю, которую заказывали у лучшего мастера республики, и станцевал лезгинку. Евдокимов не удержался и тоже исполнил несколько па. А потом еще спел дуэтом с композитором Олегом Ивановым песню про любовь к родному краю и про то, что нелишним бывает иногда пропустить рюмочку.

Александр Карлин — торжественно , но сдержанно

Предыдущий губернатор вступал в должность трижды.

Любовь Бурда представляла власти Сибирского федерального округа и поддерживала Александра Карлина на его первой инаугурации в августе 2005 года. Спустя четыре года она приехала в край узнать о том , как губернатор справился со своей работой и готов ли к , но Дмитрий Кудрявцев

Первый раз — в 2005 году, когда президент назначил его главой региона после гибели Евдокимова. Церемония прошла в большом зале администрации края.

Процедура была короткой, протокольной: Любовь Бурда, заместитель полпреда президента, представила кандидатуру Карлина депутатам АКЗС. А после голосования губернатору вручили удостоверение. Он произнес слова присяги, и на этом церемония закончилась.

Вторая его инаугурация прошла в 2009 году, в отремонтированном театре драмы. И первая, и вторая церемонии заняли менее часа.

Вступление в должность в 2014 году (тогда Александра Карлина впервые избрали главой региона всенародно) также прошло в театре драмы. Инаугурация длилась 25 минут. Зал был полон — некоторые гости даже стояли в проходах.

Инаугурация Александра Карлина. 25 сентября 2014 года. Олег Богданов Инаугурация Александра Карлина. 25 сентября 2014 года. Олег Богданов Инаугурация Александра Карлина. 25 сентября 2014 года. Олег Богданов

Как должна проходить инаугурация?

Согласно уставу края, процедура вступления в должность должна проходить в торжественной обстановке, в присутствии депутатов АКЗС, судей, глав городов и районов, представителей госорганов и гражданского общества. Традиционно в ней участвуют также депутаты Госдумы, сенаторы и директора предприятий.

Текст присяги

«Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной закон) Алтайского края и законы Алтайского края».