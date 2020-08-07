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7 августа 25°C
Политика

Глава Барнаула создал свою «лигу джентльменов» под началом экс-губернатора Александра Сурикова

Бывший губернатор Алтайского края и экс-посол России в Белоруссии Александр Суриков стал координатором новоиспеченной группы общественных советников при главе Барнаула.

Александр Суриков
Александр Суриков
Анна Зайкова

Постановление о создании рабочей группы общественных советников подписал 6 августа глава Барнаула Вячеслав Франк.

Данная структура, как отмечается в документе, создается «с целью подготовки, обсуждения, выработки рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, привлечения профессионального опыта работы квалифицированных специалистов».

Одним указом в городе одновременно появился и новый совет, и его руководитель. Осталось только разработать проект Положения о рабочей группе — этим вскоре займутся.

«Определить координатором рабочей группы общественных советников главы города Барнаула Сурикова Александра Александровича», — говорится во втором пункте постановления.

Александр Суриков.
Александр Суриков.
Олег Богданов.

Напомним, Суриков руководил Алтайским краем с 1996 по 2004 год, когда на выборах проиграл Михаилу Евдокимову.

В 2006 году его назначили послом России в Белоруссии — интересы РФ в братской республике он представлял до августа 2018 года. После заявил, что планирует вернуться на Алтай.

После возвращения в Барнаул Суриков в большом интервью altapress.ru рассказал о планах и пообещал «воздержаться от мемуаров».

Кстати, Суриков за свою политическую работу получил с разницей в один день награды от президентов Белоруссии и России.

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